Der gewaltigste Sci-Fi-Blockbuster 2024: Dune 2 jetzt in perfekter 4K-Qualität fürs Heimkino verfügbar

Mit Dune: Part Two hat uns Denis Villeneuve wieder einmal ein bildgewaltiges Sci-Fi-Spektakel für die Leinwand geboten. Jetzt ist die beliebte Fortsetzung endlich in höchster Qualität fürs Heimkino verfügbar.

Ab sofort könnt ihr Denis Villeneuves episches Science-Fiction-Abenteuer auch im Heimkino genießen. In Dune: Part Two wird die Adaption von Frank Herberts bahnbrechender Romanreihe fortgesetzt und wir erfahren, wie Paul Atreides (Timothée Chalamet) auf dem lebensfeindlichen Wüstenplaneten Arrakis weiter an Macht gewinnt.



Dune: Part Two auf 4K-UHD Deal Zu Amazon

Dune: Part Two bietet über eine Stunde Bonusmaterial und zeigt tiefe Einblicke in Set-Design, Sound und den Figuren des Wüstenplaneten. Die 4K-UHD Fassung bekommt ihr bei Amazon. Alternativ könnt ihr die Fortsetzung auf Amazon Prime Video im Stream * kaufen oder leihen.

Das Dune-Universum geht weiter: Dune: Part 3, Spin-Off-Serie und Romanreihe

Villeneuves Interpretation von Frank Herberts Werk hat neue Maßstäbe im Science-Fiction-Genre gesetzt. Die epische Erzählung um Macht, Politik und Schicksal wird mit spektakulären Bildern erzählt und erhielt 2022 für Teil 1 sechs Oscar-Auszeichnungen. Gleich zwei Filme braucht es, um den Inhalt des ersten Romans auf die Leinwand zu bringen, der trotz vorheriger Adaptionen als unverfilmbar galt und damit soll noch nicht Schluss sein.

Warner Bros. Gigantische Wüstenwürmer in Dune: Part Two

Nachdem die Fortsetzung weltweit über 700 Millionen US-Dollar einspielen konnte, wurde Dune 3 offiziell bestellt. Neben Regisseur Denis Villeneuve wollen auch die Stars zurückkehren und die Trilogie abschließen. Bis es so weit ist, könnte es allerdings noch dauern, da Villeneuve an einem starken Drehbuch arbeitet und Qualität braucht Zeit, daher müssen sich Fans noch etwas gedulden.

Wer sich die Wartezeit verkürzen will, findet neben der Heimkinofassung von Dune: Part Two * auch die komplette sechsteilige Romanreihe, die es als Bücher und Hörbücher im Handel gibt. Außerdem erscheint im Herbst 2024 die Spin-off-Serie Dune: The Prophecy über die Schwesternschaft der Bene Gesserit, die 10.000 Jahre vor den Filmen angesiedelt ist.

Darum geht es im gigantischen Sci-Fi-Spektakel Dune: Part Two

In Dune: Part Two setzt Paul Atreides seinen Kampf um die Kontrolle über Arrakis fort. Nach dem Verrat und der Zerstörung seines Hauses verbündet er sich mit den einheimischen Wüstenbewohner:innen, den Fremen, um den machthungrigen Harkonnen und dem Imperator entgegenzutreten. Während er sich als Anführer und Messias behauptet, muss Paul auch persönliche Verluste und politische Intrigen überwinden, um Arrakis zu retten und das Universum zu verändern.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.