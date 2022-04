Der Herr der Ringe: Wie Peter Jackson mit einem Ork einen verhassten Kollegen verspottete

Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson gilt als umgänglicher Mensch, mit Filmproduzent Harvey Weinstein überwarf er sich allerdings schwer – und übte später mit einem Ork Rache.

Dass Herr der Ringe-Filmemacher Peter Jackson kein gutes Verhältnis zum Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein hatte, ist ein offenes Geheimnis. Ursprünglich sollte Weinsteins Firma Miramax die Herr der Ringe-Verfilmung finanzieren, sprach sich aber gegen das Risiko von drei Filmen aus. Nach einem Zerwürfnis wurde New Line Cinema zur neuen Produktionsfirma des Fantasy-Epos und der Rest ist Geschichte. In einer mehr oder weniger subtilen Revanche ließ Peter Jackson daraufhin einen Ork nach Harvey Weinsteins Abbild modellieren.

Der Herr der Ringe und der Herr der Masken: Peter Jacksons Ork-Stinkefinger an Harvey Weinstein

Die orkische Rache von Peter Jackson macht in Herr der Ringe-Kreisen schon seit letztem Jahr die Runde. Weil der filmische Seitenhieb im Zuge der Oscarverleihung 2022 aber erneut aufkam, wollen wir die verblüffende Geschichte hier noch einmal all jenen erklären, denen sie bislang entgangen ist. Dass Schauspielerin Wanda Sykes während der Zeremonie bei der Führung durch das neueröffnete Oscar-Museum beim Anblick einer Ork-Maske nämlich "Oh, Harvey Weinstein!" ausrief, kommt nicht von ungefähr.

© Warner Bros. Der Herr der Ringe-Orks und Uruk-hai: Mittelerdes Monster

Sam-Darsteller Sean Astin trat letzten Sommer im Podcast The Friendship Onion seiner zwei Hobbit-Kollegen Dominic Monaghan und Billy Boyd auf und wurde von den zwei Herr der Ringe-Freunden (bei Minute 12:10) nach seinen allerersten Erinnerungen am Set gefragt. So kam er auf den Harvey Weinstein-Ork zu sprechen:

Woran ich mich erinnere (oh, sollte ich das hier wirklich erzählen?) sind die Uruk-hai-Outfits: die Gummi-Anzüge der widerlichen Bösewichte, die die armen Schauspieler für so viele Monate tragen mussten. Da gab es einen, der wie Harvey Weinstein aussah! Es war ein absolut fotorealistisches Bild auf dieser bösen Uruk-hai-Maske. Und ich wusste nicht, ob ich dazu irgendetwas sagen sollte. Damals kannte ich die Vorgeschichte mit Miramax und den Schwierigkeiten bei der Entwicklung des Films noch nicht und welche Probleme sie mit diesem Mann hatten...

Auch Elijah Wood erinnert sich an den Harvey Weinstein-Ork

Der Fall des Film-Moguls Harvey Weinstein wurde zu einem der Fokus-Punkte der MeToo-Bewegung. Im Jahr 2020 wurde der Produzent für einen (bis heute geleugneten) sexuellen Missbrauch sowie eine Vergewaltigung zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Nun sprechen Filmschaffende offener über seinen toxischen Einfluss.

© Warner Orkischer Herr der Ringe-Gegner: Gothmog

Kurz nach Sams Enthüllung folgte auch Frodo seinem Beispiel: Elijah Wood sprach im Podcast Armchair Expert von Dax Shepard über die orkische Weinstein-Maske und fand noch deutlichere Worte:

Eine der Ork-Masken, daran erinnere ich mich lebhaft, war extra so gestaltet, genauso wie Harvey Weinstein auszusehen. Als eine Art Fuck You. Ich denke, es ist jetzt okay, darüber zu reden. Der Typ sitzt verdammt nochmal im Gefängnis. Fickt ihn.

Dass die Weinsteins nie an Peter Jacksons Tolkien-Vision, sondern nur am Geschäft interessiert waren, brachte ihnen nicht nur einen Ork-Vergleich, sondern auch eine Troll-Zeichnung bei ihrem Abspann-Credit in Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs ein. Welchem Ork oder Uruk-hai Harvey Weinstein nun tatsächlich Pate stand, ist nicht bestätigt. Viele haben allerdings die Vermutung, dass es sich um diese Schönheit namens Gothmog handeln könnte:

Was haltet ihr von Harvey Weinstein Herr der Ringe-'Orkifizierung' durch Peter Jackson?