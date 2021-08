Der nächste Luke Skywalker: Star Wars-Fans schwärmen für perfekten Mark Hamill-Ersatz

Mark Hamill ist Luke Skywalker. Sollte sich Disney eines Tages trotzdem dazu entscheiden, eine neue Geschichte rund um den legendären Jedi zu erzählen – für die Fans steht der perfekte Schauspieler schon fest.

Gestern wurde die neuste Folge von Disney Galerie: The Mandalorian auf Disney+ veröffentlicht. Die Making-of-Serie beschäftigt sich mit der Entstehung der Star Wars-Serie The Mandalorian. Das neuste Kapitel widmete sich dem Finale der 2. Staffel. Der Fokus lag vor allem auf einer Sache: der Rückkehr von Luke Skywalker.

Hier könnt ihr das Making-of zu The Mandalorian schauen Zu Disney+ Mit Luke Skywalker und Co.

Die Rückkehr von Luke Skywalker ist fraglos die größte Star Wars-Überraschung der vergangenen Jahre. Unter strengster Geheimhaltung wurde der Auftritt vorbereitet und gedreht. Im Drehbuch war sogar ein anderer Jedi-Ritter vermerkt (Plo Koon aus den Prequels), damit die entscheidende Info nicht vorzeitig ans Licht kommt.

Nach The Mandalorian: Star Wars-Fans sind in Mark Hamills Luke Skywalker-Double verliebt

Die Überraschung ist geglückt, was nicht zuletzt daran liegt, dass Mark Hamill höchstpersönlich am The Mandalorian-Set zugegen war, um die Szene zu drehen. Luke Skywalker wurde aber nicht nur durch Hamill zu neuem Leben erweckt. Neben digitalen Verjüngungseffekten war auch ein Double in die Dreharbeiten involviert.

Sämtliche Luke Skywalker-Momente in The Mandalorian wurden ebenfalls mit dem britischen Schauspieler Max Lloyd-Jones gedreht. Das wurde bereits kurz nach der Ausstrahlung des Staffefinales enthüllt. Seit gestern existieren auch konkrete Bilder von den Dreharbeiten – und die haben es den Star Wars-Fans richtig angetan.

Die Ähnlichkeit zu dem Luke Skywalker, den wir aus der Originaltrilogie kennen, ist wirklich verblüffend. Max Lloyd-Jones bringt einige Merkmale mit, die auch Mark Hamills Luke in den ersten drei Star Wars-Filmen ausgezeichnet haben.

Obwohl bisher Sebastian Stan (bekannt als Winter Soldier aus dem Marvel Cinematic Universe) für viele Star Wars-Fans als idealer Mark Hamill-Nachfolger galt, scheint Max Lloyd-Jones nach dem Mando-Special der neue Favorit für die Rolle zu sein.

Offiziell befindet sich bei Lucasfilm zwar kein Star Wars-Projekt mit Max Lloyd-Jones als Luke Skywalker in Planung. Einige Fans haben trotzdem schon eine tiefe Beziehung zum neusten Star im Star Wars-Universum entwickelt.

Manche gehen sogar so weit und wünschen sich einen Star Wars-Serie, die zur Zeit der Originaltrilogie spielt und Luke mit Leia und Han Solo vereint. Neben Max Lloyd-Jones als Luke werden Billie Lourd als Leia und Alden Ehrenreich als Han vorgeschlagen.

Lourd ist die Tochter von Leia-Darstellerin Carrie Fisher und doubelte ihre verstorbene Mutter bereits in einer Flashback-Szene in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers. Ehrenreich verkörperte Han vor drei Jahren in dem Spin-off Solo: A Star Wars Story. Der Film floppte zwar an den Kinokassen. Die Fans wünschen sich trotzdem eine Fortsetzung.

Seid ihr auch so begeistert von Max Lloyd-Jones als Luke Skywalker?