Der nächste Serienkiller in Dexter steht fest: Auf Disney+ bringt er euch 11 Staffeln lang zum Lachen

Der Cast von Dexter: Resurrection wächst und wächst. Mit dabei ist jetzt ein Comedy-Star, den ihr aus CSI und Modern Family kennt.

Wenn Serienkiller zurückkehren, wollen alle dabei sein. So wirkt es jedenfalls mit Blick auf den Cast von Dexter: Resurrection, der mittlerweile einen How I Met Your Mother-Star umfasst. Dazu gesellt sich jetzt ein weiteres Comedy-Ass: Eric Stonestreet soll einen Widersacher von Michael C. Halls Hauptfigur spielen. Auf Disney+ ist er in Modern Family zu sehen.

Für Dexter vermutlich ein Gegenspieler: Auf Disney+ ist Eric Stonestreet ein Comedy-Ass

Wie Deadline berichtet, soll Eric Stonestreet in Dexter: Resurrection angeblich einen Serienkiller verkörpern, der für vier Folgen in der Serie zu sehen sein wird. Die Figur heißt Al und kommt, wie Stonestreet auch, aus dem Mittleren Westen der USA. Weitere Story-Details sind bisher nicht bekannt.

Den meisten Fans wird Stonestreet als Cameron Tucker aus dem Comedy-Hit Modern Family bekannt sein, deren 11 Staffeln gegenwärtig auf Disney+ verfügbar sind *. Zuvor war er unter anderem als Labortechniker Ronnie Litre in fünf Staffeln von CSI: Den Tätern auf der Spur zu sehen, aber auch in Navy CIS, Bones oder ER. Zu seinen Filmauftritten zählen Almost Famous - Fast berühmt, Bad Teacher und The Loft.

Dexter: Resurrection wird an das Ende der Serie Dexter: New Blood anschließen, die ihrerseits das Dexter-Original fortsetzte. Der Cast steckt mittlerweile voller großer Namen: Unter anderem stehen Krysten Ritter (Breaking Bad, Marvel's Jessica Jones), Uma Thurman (Pulp Fiction) und Peter Dinklage (Game of Thrones) vor der Kamera.

Wann kommt Dexter: Resurrection nach Deutschland?

Wann genau Dexter: Resurrection bei uns erscheint, ist bisher noch nicht klar. In den USA soll die Serienfortsetzung im Sommer 2025 starten, und zwar neben der linearen TV-Ausstrahlung auch auf dem Streaming-Dienst Paramount+. Showrunner ist Dexter-Veteran Clyde Philips, der diese Position auch für die Vorgängerserien übernahm.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.