Neue Dexter-Serie überrascht mit How I Met Your Mother-Star: Spätestens jetzt ist klar, das wird keine gewöhnliche Fortsetzung

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur neuen Dexter-Serie, in der Michael C. Hall in der Rolle des titelgebenden Serienkillers zurückkehrt. Jetzt wurde der Cast um einen großen Namen erweitert.

Das Dexter-Universum bei Showtime wächst und wächst. Nach dem Revival New Blood und dem Prequel Original Sin befindet sich schon der nächste Ableger in Arbeit. Dieses Mal handelt es sich um eine weitere Fortsetzungsserie, die an die Chronologie des Originals anschließt und Michael C. Hall zurückbringt.

Hierbei handelt es sich aber nicht nur um irgendeine Fortsetzung. Showtime baut Dexter: Resurrection aktuell zu einem riesigen Serien-Event auf. Dafür spricht zumindest der beachtliche Cast. Nachdem sich zuletzt bereits Marvel- und Game of Thrones-Stars dem Ensemble angeschlossen haben, steht jetzt der nächste Name fest.

How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris schließt sich dem Cast von Dexter Resurrection an

Wie Deadline berichtet, tritt niemand Geringeres als Neil Patrick Harris in der neuen Dexter-Serie auf. Er spielt eine Figur namens Lowell und wird als Gaststar eingestuft. Der offizielle Twitter-Account von Dexter bestätigt das Casting mit einem kurzen Video, das Neil Patrick Harris in der Welt von Dexter Resurrection willkommen heißt.

Neil Patrick Harris, der aus Serien wie How I Met Your Mother, Eine Reihe betrüblicher Ereignisse und Uncoupled bekannt ist, schließt sich einer namhaften Gruppe von Neulingen an, die mit Resurrection ihren Dexter-Einstand. In den vergangenen Wochen berichteten wir u.a. über das Casting von:

Darüber hinaus kehren in Dexter Resurrection mehrere Stars des Originals zurück:

David Zayas als Detective Angel Batista

Jack Alcott als Dexters Sohn Harrison Morgan

James Remar als Dexters Vater Harry Morgan

Wann startet Dexter Resurrection im Fernsehen?

Die Dreharbeiten zu Dexter Resurrection laufen seit Januar in New York. Allzu lange wird es nicht dauern, bis die Serie ihre Premiere feiert. Showtime hat den Start für Sommer 2025 angekündigt. Neben der linearen Ausstrahlung soll Dexter Resurrections auf dem Streaming-Dienst Paramount+ veröffentlicht werden. Als Showrunner fungiert Dexter-Veteran Clyde Phillips, der auch bei New Blood und Original Sin beteiligt war.