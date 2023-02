Der neue Thanos des MCU erklärt: Ist der Kang aus Ant-Man 3 derselbe wie aus Loki?

Jonathan Majors spielt in Ant-Man and the Wasp: Quantumania den Bösewicht Kang. Aber ist es die dieselbe Figur, die wir in der Marvel-Serie Loki kennengelernt haben?

Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist der Startschuss für die 5. Phase des Marvel Cinematic Universe gefallen. Darin lernen wir auch den größten Bösewicht der kommenden zwei Phasen der Multiverse-Saga kennen, dem sich schließlich sogar die Avengers stellen müssen: Kang der Eroberer.

Kang-Darsteller Jonathan Majors ist im neuen Ant-Man-Film schon zum zweiten Mal im MCU zu sehen. Bereits in Loki trat er als namenloser Zeitherrscher in Erscheinung und wird auch in Staffel 2 wieder eine Rolle spielen. Doch haben wir es hier mit derselben Figur wie in Ant-Man and the Wasp: Quantumania zu tun?

Es folgen Spoiler für Loki Staffel 1.

Vergesst Thanos: Kang ist der bisher komplizierteste Marvel-Bösewicht

Disney Es gibt mehr als nur einen Kang

Wer ist Kang überhaupt? Diese Frage beantwortet Quantumania tatsächlich nur bedingt. Einen Teil der Antwort darauf liefert Jonathan Majors im Interview mit Gizmondo :

Die schnelle Antwort darauf ist, dass Kang ein zeitreisender Superschurke ist, der auch ein Nexus-Wesen ist, was zu dieser Idee der Varianten führt. Es gibt mehrere Versionen von Kang. Mit Versionen sind "Varianten" gemeint. Sie bewohnen verschiedene Universen, Multiversen, sie haben unterschiedliche Absichten. Sie alle sind unterschiedliche Wesen.

Das macht Kang zu einer der kompliziertesten Figuren in den Marvel-Comics. Von ihm tauchen nicht nur Varianten aus unterschiedlichen Universen auf. Auch kann er dank seiner Zeitreisetechnologie innerhalb eines Universums auf mehreren Zeitebenen existieren – mit verschiedenen Identitäten und Namen. Kangs Lebenslauf chronologisch zu verfolgen, ist also eine hirnverknotende Aufgabe.

Und Kang ist nicht einmal sein richtiger Name. Seine wahre Identität nennt sich Nathaniel Richards. Dieser ist bzw. war ein Wissenschaftler im 31. Jahrhundert, der über mächtige Technologie verfügt. Diese Technologie erlaubt es ihm, durch die Zeit, aber auch durch das Multiversum zu reisen. Dabei findet er heraus, dass mehrere Versionen seiner selbst existieren.

Ist der Kang aus Ant-Man 3 auch in Loki zu sehen?

Der Kang in Ant-Man 3 ist nur eine mögliche Version, die aus Nathaniel Richards hervorgeht. Ob dieser Kang überhaupt aus dem Universum der Haupt-Kontinuität des MCU stammt, erfahren wir nicht. Trotz seiner mysteriösen Herkunft lässt sich aber deutlich erkennen, dass diese eine andere Variante als jene aus Loki sein muss.

Seht hier den Trailer zur Marvel-Serie Loki:

Loki - Mid-Season Trailer (English) HD

Die Loki-Variante nennt sich "Jener der bleibt" und entpuppte sich am Ende von Staffel 1 der MCU-Serie als der Mastermind hinter der Time Variance Authority. Dieser Kang hat alle möglichen Varianten von sich selbst vernichtet und das Multiversum zu einer einzigen und wahren Zeitlinie kondensiert. Was Lokis weibliche Variante Sylvie (Sophia Di Martino) direkt wieder zunichtemacht, indem sie ihn ermordet und damit eine erneute Eskalation des Multiversums und die Existenz mehrerer Kangs ermöglicht.

Obwohl Kang und Jener der bleibt nicht ein und derselbe Charakter sind, treibt sie dennoch das gleiche Ziel an: Sie beide wollen das Multiversum einstampfen und die einzige existierende Variante ihrer selbst sein. Während Jener der bleibt genau das erreichen konnte und alle anderen Kangs "vernichtete", möchte auch Quantumania-Kang seinen Varianten den Krieg erklären.

Ob er das schafft, erfahrt ihr in Ant-Man and the Wasp: Quantumania ab dem 15. Februar im Kino.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.