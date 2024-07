Handlung von Der Schuh des Manitu 2 enthüllt: 3 Figuren bestätigt, aber eine wichtige fehlt immer noch

Worum geht es in Der Schuh des Manitu 2? Der erste Einblick in die Handlung von Das Kanu des Manitu verspricht ein aufregendes Western-Abenteuer mit drei alten Bekannten.

Anfang des Jahres verkündete Michael Herbig, dass er an einer Fortsetzung zu seinem bisher größten Kino-Hit arbeitet: Der Schuh des Manitu. 2001 lockte die Western-Komödie, die sich über die Winnetou-Geschichte von Karl May lustig macht, fast 12 Millionen Menschen in Deutschland ins Kino. Nächstes Jahr startet Teil 2.

Das Kanu des Manitu ist der Titel der späten Fortsetzung, die uns wieder in die staubige Welt des Wilden Westens entführt und mit der Rückkehr von mindestens zwei großen Namen aus dem beliebten Bully-Kosmos aufwartet. Sowohl Christian Tramitz als auch Rick Kavanian sind am Start, wenn das Kanu des Manitu in See sticht.

Doch worum geht es in dem Film eigentlich?



Die Handlung von Der Schuh des Manitu 2: Darum geht's in der Western-Komödie Das Kanu das Manitu

Dank einer Pressemitteilung der FFA (Filmförderungsanstalt) , die den Dreh von Der Schuh des Manitu 2 mit 675.000 Euro unterstützt, ist die erste Synopse enthüllt worden. Keine Angst: Spoiler werden hier nicht verraten. Dafür bekommen wir eine grobe Idee davon, in welche Richtung die Geschichte von Das Kanu des Manitu geht:

Eine Bande lockt Abahachi und Ranger in eine Falle, um an das legendäre Kanu des Manitu zu gelangen. Völlig zu Unrecht landen die beiden Blutsbrüder am Galgen. In letzter Sekunde werden sie von ihrem treuen Weggefährten, dem liebenswerten Dimitri, gerettet. Doch wie sich herausstellt, war das alles Teil eines großen Plans und auch erst der Anfang!

Constantin Film Der Schuh des Manitu

Nach dem Schuh beginnt nun also die Suche nach dem Kanu des Manitu. Abahachi und Ranger sind offenbar immer noch zusammen unterwegs und erleben gefährliche Abenteuer. Zudem bestätigt die Handlungszusammenfassung, dass zwischen Galgen und Schatzsuche auch die dritte große Figur des Originals zurückkehrt: Dimitri.

Von einem genialen Charakter fehlt aber nach wie vor jegliche Spur: Santa Maria. Ohne den von Sky du Mont verkörperten Bösewicht wäre Der Schuh des Manitu nur halb so gut. Könnte er der Kopf der fiesen Bande sein, die Abahachi und Ranger in die Falle lockt? Die Hoffnung auf Santa Marias Rückkehr ist noch nicht verloren.

Wann startet Das Kanu des Manitu im Kino?

Constantin Film bringt Das Kanu des Manitu irgendwann 2025 ins Kino. Ein genaues Startdatum ist allerdings noch nicht bekannt. Jetzt muss der Film erst einmal gedreht werden, ehe die Postproduktion beginnt. Vielleicht erhalten wir zum Drehstart bereits ein erstes Promobild, das uns Bullys Team zurück in Action zeigt.