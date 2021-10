Der Scream 5-Trailer verspricht schon jetzt einen der besten Horror-Filme 2022

Zehn Jahre nach dem letzten Scream-Film kündigt sich ein neuer Teil der wegweisenden Horrorreihe an. Im Trailer zu Scream 5 kehren kehren die Stars des Originals zurück.

In wenigen Tagen treibt Michael Myers wieder sein Unwesen in Haddonfield. Der unbarmherzige Killer ist nicht die einzige Slasher-Legende, die uns in nächster Zeit beschäftigen wird. Auch der gespenstische Ghostface aus Wes Cravens wegweisender Scream-Reihe kehrt zurück und sorgt für Angst und Schrecken.

Im Januar startet der fünfte Scream-Film in den Kinos. Ähnlich wie der Halloween von 2018 trägt er einfach den Titel des Originals, was in zukünftigen Scream-Diskussionen für reichlich Verwirrung sorgen dürfte. Der erste Trailer macht trotzdem neugierig auf das neuste Kapitel der Horrorsaga, die 1997 mit einem verhängnisvollen Telefonanruf angefangen hat.

Scream 5: Erster Trailer bringt die Stars des Originals zurück

Bei Scream 5 aka Scream handelt es sich um kein Reboot. Stattdessen schließt die Geschichte an die vorherigen Ereignisse an und bringt fünf wichtige Schauspieler:innen zurück, angefangen bei Neve Campbell und Courteney Cox über David Arquette und Marley Shelton bis hin zu Roger Jackson als die Stimme von Ghostface.

Hier könnt ihr den Trailer zu Scream 5 schauen:

Scream - Trailer (Deutsch) HD

Scream 5 wartet nicht nur mit vertrauten Gesichtern auf. Auch einige Neuankömmlinge dürfen in der Fortsetzung um ihr Leben fürchten. Da wäre zum Beispiel In the Heights-Star Melissa Barrera, der aus der Netflix-Serie 13 Reasons Why bekannte Dylan Minnette und Jenna Ortega, die sich schon in Insidious: Chapter 2 gruselte.

In weiteren Rollen sind Jack Quaid, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison, Sonia Ben Ammar und Kyle Gallner zu sehen. Wir dürfen gespannt sein, wer von ihnen überlebt und wer dem Killer zum Opfer fällt. Auf dem Scream 5-Poster heißt es bereits, dass sich hinter der Ghostface-Maske immer jemand Vertrautes versteckt.

© Paramount Das Poster zu Scream 5

Kevin Williamson, der Autor von Teil 1, 2 und 4., steht als Produzent hinter Scream 5. Inszeniert wird der Film von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, die 2019 den Horror-Hit Ready or Not für sich verbuchen konnten. Auch Drehbuchautor Guy Busick war an dem Film beteiligt und arbeitete daraufhin mit James Vanderbilt an Scream 5.



Scream 5 startet am 13. Januar 2022 in den deutschen Kinos.

