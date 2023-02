Der skurrilste Action-Horror des Jahres: Elizabeth Banks scherzt, dass durchdrehender Kokain-Bär ihre "Karriere beenden" könnte

Mit Cocaine Bear kommt bald absolut skurriler Action-Horror ins Kino. Er basiert auf einer wahren Geschichte. Und könnte für seine Regisseurin der Untergang sein.

Kino-Erfolge werden immer schwerer vorauszusagen. Selbst Brad Pitt ist längst keine sichere Bank mehr, wie Babylon beweist. Aber was ist mit einem wildgewordenen Action-Bären, der im Kokainwahn zum Horror friedlicher Anwohner wird? Genau diese Frage stellt sich Cocaine Bear-Macherin Elizabeth Banks kurz vor Kinostart. Und wähnt das Ende ihrer Laufbahn schon fast gekommen.

Cocaine Bear verwandelt unglaubliche wahre Geschichte in Action-Horror

"Cocaine Bear ist ein enormes Risiko", erklärte sie dazu Variety . "Der Film könnte meine Karriere beenden." Sie hat recht. Immerhin ist die Geschichte eines drogensüchtigen Terror-Bären nicht gerade ein simples Konzept, dem Familienschwärme ins Kino folgen.





Sony Pictures Releasing GmbH Elizabeth Banks in 3 Engel für Charlie

Dabei beruht der Film auf einer wahren Begebenheit. 1985 stürzte ein Drogenkurier über den Appalachen ab und verlor dabei 35 Kilo Kokain in der Wildnis. Ein Schwarzbär entdeckte die verlorene Schmuggelware und schnabulierte so lange daran herum, bis er an einer Überdosis starb. In Cocaine Bear wird das Tier allerdings überleben und stattdessen im Rausch sämtliche menschlichen Siedlungen in der Nähe nach Pulver-Nachschub durchsuchen.

Manche werden Banks für wahnsinnig halten, all ihr Geld auf ein solches Pferd zu setzen. Immerhin war mit 3 Engel für Charlie schon der letzte Film des Regie-Talents (Pitch Perfect 2) ein Kassen-Flop. Doch an Mut fehlt es ihr definitiv nicht. Oder an schrägem Geschmack.

Wann kommt Cocaine Bear von Elizabeth Banks ins Kino?

Cocaine Bear erscheint am 13. April 2023 im Kino. Unter Banks' Ägide stehen so illustre Namen wie Ray Liotta (GoodFellas) , Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) oder Keri Russell (Planet der Affen: Revolution) vor der Kamera.

