Der versauteste Film von Dune 2-Star Zendaya folgt einer sehr merkwürdigen Marvel-Tradition

Zendaya steht mit ihrem neuen Film Challengers - Rivalen in den Startlöchern. Damit tritt der Spider-Man-Star in eine unerwartete Marvel-Tradition, die etwas mit Tennis zu tun hat...

Nachdem sich Zendaya als MJ in den Spider-Man-Filmen an der Seite von Tom Holland einen Namen machte und zuletzt auch mit Dune 2 die große Kinoleinwand eroberte, ist der Marvel-Star schon bald erneut im Kino zu sehen. In Luca Guadagninos Challengers - Rivalen steht die Schauspielerin dabei nicht nur zwischen zwei Männern, sondern auch auf dem Tennisplatz.

Damit folgt sie einer unerwarteten Tradition, die sich um die Hauptdarstellerinnen in Marvels Spider-Man-Universum und ihre nachfolgende Rollenauswahl ergeben hat. Denn hier hat sich ein verrücktes Muster herauskristallisiert, das die sozialen Medien in den letzten Tagen im Sturm eroberte.

Von Spider-Man zu Tennis: Zendaya tut es in Challengers Kirsten Dunst und Emma Stone gleich

So schlüpfte Kirsten Dunst in Sam Raimis Spider-Man Trilogie von 2002 bis 2007 in die Rolle von Mary Jane Watson, der Freundin von Peter Parker (Tobey Maguire). Nachdem sie MJ auf der großen Leinwand zum Besten gab, trat die Schauspielerin 2004 in dem Film Wimbledon - Spiel, Satz und... Liebe auf, wo sie die Profitennisspielerin Lizzy Bradbury verkörperte.

In der nächsten Spider-Man-Generation um The Amazing Spider-Man, in der Andrew Garfield in die Titelrolle des Superhelden schlüpfte, trat Emma Stone als dessen Love Interest Gwen Stacy auf. Nachdem der Poor Things-Star Parkers Kommilitonin in zwei Filmen verkörperte, spielte Stone 2017 in Battle of the Sexes mit. Darin mimte sie Tennisprofi Billie Jean King, die 1973 in einem legendären Match gegen Bobby Riggs antrat.

Zendaya verkörperte Peter Parkers Freundin MJ nun bereits in drei Filmen der aktuellen Spider-Man-Generation und soll auch für Teil 4 erneut an Tom Hollands Seite vor der Kamera stehen. Vorher ist sie jedoch in Challengers - Rivalen zu sehen, wo sie nun die fiktionale Tennisspielerin Tashi Donaldson darstellt, die nach einer Verletzung als Trainerin für ihren Ehemann Art (Mike Faist) fungiert.

Kirsten Dunst, Emma Stone und Zendaya waren also jeweils als Gegenstück zu Peter Parker in den drei Spider-Man-Adaptionen zu sehen – und standen danach auf dem Tennisplatz vor der Kamera. Ein wirklich sehr merkwürdiger Zufall – und es kommt noch verrückter.

Von Spider-Man zum Krieg Tom Holland tat es Tobey Maguire und Andrew Garfield gleich

Denn auch die Spider-Man-Darsteller selbst teilen eine weitere Gemeinsamkeit in ihrer Rollenauswahl. So war Tobey Maguire nach seinem Auftritt als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft 2009 in dem Film Brothers als Soldat Sam Cahill zu sehen, der mit den Folgen seines Einsatzes in Afghanistan kämpft.

Andrew Garfield schlüpfte hingegen 2016 für Mel Gibsons Hacksaw Ridge in die Rolle des Armee-Sanitäter Desmond Doss, der im Zweiten Weltkrieg als Pazifist das Kämpfen verweigert. 2021 schloss sich schließlich auch Tom Holland diesem Muster an und war in dem Drama Cherry als ehemaliger Armee-Sanitäter zu sehen, der im Irakkrieg diente.

Wann kommt Challengers - Rivalen ins Kino?

Challengers - Rivalen von Regisseur Luca Guadagnino zieht am 25. April 2024 in die deutschen Kinos ein. Neben Zendaya und Mike Faist (West Side Story) ist darin auch Josh O'Connor (The Crown) zu sehen.