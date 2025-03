Es passiert wirklich: Neuer Dwayne Johnson-Thriller von Meisterregisseur Martin Scorsese kommt von Disney

Vor einigen Wochen wurde ein neuer Martin Scorsese-Film angekündigt, in dem Dwayne Johnson und Leonardo DiCaprio mitspielen. Jetzt nimmt das Projekt konkret Gestalt an.

Nach vielen Blockbuster-Rollen aus den letzten Jahren beginnt für Dwayne Johnson bald eine neue Phase seiner Karriere. 2025 wird er im Sport-Drama The Smashing Machine eine ungewohnt ernste, düstere Seite von sich zeigen.

Das erstaunlichste Projekt aus The Rocks Schauspiellaufbahn seit langer Zeit wird aber seine Beteiligung an einem neuen Martin Scorsese-Film. Der Film wurde Ende Februar angekündigt und hat jetzt ein Studio gefunden.

Neuer Martin Scorsese-Thriller mit Dwayne Johnson landet bei Disney

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird der kommende, noch unbetitelte Scorsese-Film von 20th Century Studios vertrieben, das wiederum seit 2018 zu Disney gehört. Bis jetzt ist bekannt, dass Leonardo DiCaprio, Emily Blunt und Dwayne Johnson Hauptrollen in dem Projekt spielen sollen.

Außerdem gibt es schon erste Details zur Story. Das Drehbuch von Autor und Investigativ-Journalist Nick Bilton basiert auf wahren Ereignissen und dreht sich um einen Crime-Boss auf Hawaii, der in den 60ern und 70ern um sein kriminelles Imperium kämpft. Vermutlich wird The Rock diesen Charakter verkörpern.

Ersten Berichten zufolge soll der neue Scorsese-Film am ehesten an GoodFellas und Departed aus dem Schaffen des Regisseurs erinnern. Mit solchen Voraussetzungen ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich Dwayne Johnson Hoffnung auf die erste Oscarnominierung als Bester Hauptdarsteller in seiner Karriere machen kann.

Wann startet der Scorsese-Film mit The Rock und DiCaprio im Kino?

Fans werden sich noch eine ganze Weile auf das Projekt gedulden müssen. Bis jetzt ist noch nicht mal ein Drehstart für den Scorsese-Film bekannt. Falls die Produktion noch 2025 beginnt, dürfte der Streifen frühestens im Spätjahr 2026 ins Kino kommen.

Dieses Jahr soll erstmal noch The Smashing Machine mit The Rock in der Hauptrolle starten. Ein deutsches Release-Datum hierfür ist aber auch noch nicht verkündet worden.