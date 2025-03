Deshalb hat Cote De Pablo NCIS nach 8 Jahren wirklich verlassen – sie ging mit einem großen Knall

Nach 8 Jahren ist Cote de Pablo damals als Ziva bei Navy CIS ausgestiegen. Der Grund dafür ist die Unzufriedenheit, die die Schauspielerin gegenüber der Entwicklung ihrer Figur empfand.

Ab 2005 war Cote de Pablo erstmals als neues Team-Mitglied Ziva David in der 3. Staffel Navy CIS zu sehen. Ihre Rolle spielte die Darstellerin acht Jahre bis 2013, als sie die Serie schließlich verließ.



Unsere internationalen Kolleg:innen von SensaCine haben darüber berichtet, dass die Schauspielerin konkret über ihren Ausstiegssgrund gesprochen hat. Zu NCIS kehrte sie später trotzdem noch einmal zurück.

NCIS-Star war nicht mit Entwicklung ihrer Figur zufrieden

In einem Q&A sprach Cote de Pablo 2016 darüber, dass sie NCIS damals verließ, weil Ziva eine Richtung in der Serie einschlagen sollte, mit der die Schauspielerin nicht glücklich war:

Ich habe acht Jahre lang an Ziva gearbeitet und dann hatte ich das Gefühl, dass die Figur nicht mit dem Respekt behandelt wurde, den sie verdiente. Sie wollten [Ziva] nach Israel zurückschicken und sie zu einer unglücklichen, elenden Frau machen. Ich fand das nicht fair. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht zurückkommen werde, bis jemand etwas wirklich Fantastisches für Ziva schreiben kann.

Das Video mit dem Q&A-Ausschnitt zum NCIS-Ausstieg des Stars könnt ihr euch hier anschauen:

Ziva-Star kehrte für NCIS 2019 zurück und bekommt neue Serie

Nachdem sie unter größter Geheimhaltung eine Szene mit Mark Harmon für das Staffel 16-Finale von NCIS gedreht hatte, war Ziva in der 17. Staffel ab 2019 nochmal Teil der Serie. Hier trat sie in insgesamt vier Folgen auf, wobei sie sich in ihrer letzten Episode von dem Team verabschiedete.

Das ist aber nicht das Ende. In der neuen Spin-off-Serie NCIS: Tony & Ziva wird Cote De Pablo erneut in ihrer Paraderolle zu sehen sein. Der Ableger soll irgendwann 2025 zu Paramount+ kommen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

