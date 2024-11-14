Gladiator 2 besetzte Lucius neu: Darum durfte der Junge von damals nicht zurückkehren

Paul Mescal spielt in Gladiator 2 die Hauptfigur des Lucius, die wir im ersten Film als Kind kennenlernten. Doch wieso kam Original-Darsteller Spencer Treat Clark nicht zurück, obwohl er weiterhin Schauspieler ist?

Mit Gladiator II kehrte Regisseur Ridley Scott 24 Jahre nach seinem Oscar-Erfolg ins Alte Rom zurück. Diesmal erzählt er, 200 Jahre nach Christus, die Geschichte des mittlerweile erwachsenen Lucius (Paul Mescal), der seinen eigenen Gladiatoren-Weg ins Kolosseum antritt. Spencer Treat Clark, der in Teil 1 Lucillas Sohn spielte, hat der Filmemacher aber nie für das Sequel erwogen.



Warum Gladiator-Star Spencer Treat Clark in Teil 2 nicht als Lucius zurückkehren durfte

Die Gründe, warum Russell Crowe nicht zurückkehrte, mögen einleuchten, da sein Maximus am Ende von Gladiator das Zeitliche segnete. Aber warum gab es kein Wiedersehen mit Spencer Treat Clark, während Stars wie Connie Nielsen (Lucilla) und Derek Jacobi (Gracchus) in Gladiator 2 erneut in ihre alten Rollen schlüpften durften? Ridley Scotts Antwort für die Wahl von Paul Mescal (und damit auch für die Lucius-Umbesetzung) fiel gegenüber Deadline bereits vor einem Jahr gewohnt offenherzig aus:

Ich suche immer nach etwas und jemand Neuem und Frischem. Aktuell zu sein, ist furchtbar wichtig. Damit sie keinen Ballast mitbringen. Das ist ein schreckliches Wort für ihre vorangegangene Karriere, [...] aber du würdest dich erinnern, wenn er diese Art Charakter schon mal gespielt hätte.

Die Wahl des Hauptdarstellers hing also davon ab, dass Gladiator 2 einen aufsteigenden Star besetzen wollte. Wohl auch deshalb, weil ein solcher sich besser vermarkten ließ. Diesem Image entsprach der Ire Paul Mescal perfekt, den Ridley Scott in der Serie Normal People für sich entdeckte, bevor der Schauspieler mit Indie-Film-Hits wie Aftersun und All of Us Strangers weitere Bekanntheit erlangte. Scott erklärte sich gegenüber Total Film davon überzeugt, dass Mescal "so groß wie Russell Crowe" werden könne.

Außerdem soll bei der Lucius-Neubesetzung in Gladiator 2 das Alter eine Rolle gespielt haben: Paul Mescal ist 28 Jahre alt, Spencer Treat Clark mittlerweile 37. Scott wollte einen Schauspieler Mitte 20 für Lucius. Wie gut die Fortsetzung Gladiator 2 mit Paul Mescal geworden ist, können alle jetzt im Kino herausfinden. Genaugenommen wurde Clark in Gladiator 2 sogar zweifach umbesetzt. Denn für Rückblenden zum jungen Lucius brauchte Ridley Scott in seinem Sequel auch einen neuen Kinderdarsteller: Alfie Tempest (Masters of the Air).

Unter anderem bei Reddit wird von Fans auch diskutiert, dass Spencer Treat Clark als Erwachsener vielleicht nicht das ausreichende schauspielerische Talent besäße, das eine solche Hauptrolle verlangt. Um das zu entscheiden, muss sich aber jeder selbst ein Bild von Clarks filmischem Werk der letzten 24 Jahre machen.

Was hat Spencer Treat Clark nach Gladiator noch gedreht?

Der 1987 geborene Spencer Treat Clark war 12 Jahre alt, als er 1999 Gladiator drehte. Als Kinderdarsteller trat der amerikanische Schauspieler anschließend Anfang der 2000er Jahre noch in bekannten Filmen wie M. Night Shyamalans Unbreakable - Unzerbrechlich oder Clint Eastwoods Mystic River auf. Danach spielte er jedoch zunehmend in kleineren Werken mit, die hierzulande teilweise gar nicht mehr erschienen.

Als Werner von Strucker hatte Clark Mitte der 2010er Jahre eine wiederkehrende Serien-Rolle in 8 Episoden der Marvel-Serie Agents of S.H.I.E.L.D., bevor er ab 2016 in 27 Folgen als Adrian Dolan zum Cast der Serie Animal Kingdom stieß.

2024 konntet ihr Spencer Treat Clark schon in der Apple-Serie Nach dem Attentat erleben. Und auch wenn er nicht in Gladiator 2 dabei war, musstet ihr nur den Kinosaal wechseln, um ihn in einer neuen Nebenrolle in der Stephen King-Adaption Salem's Lot - Brennen muss Salem zu erleben. 2025 war er in Gastauftritten bei S.W.A.T. und Chicago Fire zu sehen.

Das sagt der alte Lucius-Star zu seiner Umbesetzung in Gladiator 2

Natürlich wurde Spencer Treat Clark im Vorfeld auch selbst auf Gladiator 2 angesprochen. People erklärte er, nachdem der erste Trailer erschienen war:

Der Film sieht so gut aus und Paul [Mescal] macht einen großartigen Job. Ich habe viel Großartiges davon gehört. [...] Für mich ist Gladiator 25 Jahre her und fühlt sich auch so an, aber manche sehen mich immer noch als Erwachsenen und sagen: 'Oh mein Gott, du hast recht. Du warst Lucius in Gladiator!' Das ist ziemlich wild.

Pünktlich zum Start von Gladiator 2 traf Teil 1 bei mehreren Streaming-Diensten ein. Wenn ihr Spencer Treat Clark also noch einmal als Lucius erleben wollt, ist das nicht schwer.

Podcast zu Gladiator II: Der gleiche Film nochmal?

