Deutscher Start von neuer The Walking Dead-Serie mit Negan und Maggie steht fest – Fans müssen nur noch 7 Wochen warten

The Walking Dead kehrt mit dem Spin-off Dead City zurück. Jetzt ist auch klar, wann die Serie mit Negan und Maggie in Deutschland startet.

Das Ende ist der Anfang, insbesondere bei The Walking Dead. Nach dem Finale der Mutterserie kommen eine Vielzahl an Spin-offs, darunter auch The Walking Dead: Dead City, in der sich die ehemaligen Todfeinde Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) zusammenschließen. Mittlerweile gibt es einen deutschen Starttermin.

Wann kommt und wo kommt Dead City nach Deutschland?

Fans werden nicht mehr lange auf die The Walking Dead-Serie warten müssen. Das Spin-off Dead City startet am 13. Oktober 2023 bei Magenta TV, wie eine Pressemitteilung des Streamingdienstes offenlegt. Bis zum Start werden also noch gute sieben Wochen vergehen. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen.

Darum geht's in der The Walking Dead-Serie mit Negan und Maggie

Nach den Geschehnissen der The Walking Dead-Mutterserie hätte Maggie eigentlich längst blutige Rache an Negan nehmen müssen, der ihren geliebten Glenn (Steven Yeun) in Staffel 7 brutal umgebracht hat. Aber als ihr Sohn Hershel (Logan Kim) von einem Psychopathen in New York entführt und gefangen gehalten wird, schließen sich die beiden zusammen.

In der isolierten Mega-Metropole begegnen sie nicht nur Myriaden an Walkern, sondern auch jeder Menge Gesetzlosen, die seit Beginn der Zombie-Epidemie in brutaler Anarchie leben.

Podcast: Bringt Ahsoka das alte Star Wars-Gefühl zurück?

Mit Ahsoka bringt uns die bereits 5. Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum in eine weit, weit entfernte Galaxie zurück. Der vielversprechende Auftakt überzeugt mit jeder Menge Star Wars-Nostalgie. Aktuell könnt ihr die Serie bei Disney+ streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

15 Jahre nach ihrem Debüt in The Clone Wars bekommt Star Wars-Fanliebling Ahsoka Tano jetzt ihre erste eigene Serie, die zugleich eine Fortsetzung der Animations-Serie Rebels ist. Ob das galaktische Abenteuer mit Rodario Dawson in der Hauptrolle gelungen ist? Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.