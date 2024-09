Dexter kehrt im Dezember zurück: Erster Trailer zeigt den Serienkiller, wie wir ihn noch nie gesehen haben

Die neue Dexter-Serie startet noch dieses Jahr. Jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer, der uns die junge Version des Serienkillers in Bewegung zeigt. Macht euch gefasst auf sehr viel Disco!

Eine der größten Serien der 2000er Jahre meldet sich zurück und springt sogar noch eine Dekade weiter in der Vergangenheit zurück. Nachdem Michael C. Hall in Dexter und Dexter: New Blood seine Fähigkeiten als TV-Serienkiller unter Beweis stellen konnte, erwartet uns bald der Start einer Prequel-Serie, die in die 90er entführt.

Dexter: Original Sin ist der Titel des Spin-offs, das uns eine junge Version der mordenden Titelfigur vorstellt. Michael C. Hall kehrt dementsprechend nur als Stimme zurück. Im Bild übernimmt der 29-jährige Patrick Gibson den ikonischen Part es erblühenden Killers. Zuvor war er als Schauspieler in Serien wie Shadow and Bone, Before We Die und The OA zu sehen.



Erster Teaser-Trailer zu Dexter: Original Sin zeigt Patrick Gibson als jungen Dexter Morgan

Dexter: Original Sin - S01 Teaser Trailer (English) HD

30 Sekunden. Mehr braucht der Teaser zur neuen Dexter-Serie nicht, um die Stimmung der neuen Serie zu etablieren. Vorbei sind die kalten Holzfällertage. In Original Sin erwachen die 90er mit jeder Menge Disco-Musik zum Leben. Doch lasst euch nicht von dem treibenden Beat täuschen. Hier passieren auch einige grausame Dinge.

Die Handlung von Dexter: Original Sin setzt 15 Jahre vor den Ereignissen der Hauptserie ein. Konkret finden wir uns im Miami des Jahres 1991 wieder. Der junge Dexter Morgan führt ein unscheinbares Studentenleben und entdeckt dabei eine, nun ja, problematische Obsession, die nach und nach immer mehr Menschen das Leben kostet.

Dexter Morgan ist nicht die einzige vertraute Figur aus dem Original, die in der Prequel-Serie zurückkehrt. Wir lernen ebenfalls die junge Version von Dexters Adoptivschwester Debra kennen. Gespielt wird sie von Molly Brown (Billions). Außerdem gehört Christian Slater (Mr. Robot) als Dexters Vater Harry zum Cast des Spin-offs.

Wann startet die Prequel-Serie Dexter: Original Sin?

Der Teaser-Trailer zu Dexter: Original Sin wartet neben den ersten bewegten Bildern aus der Serie auch mit der Enthüllung des Startdatums auf. Am 13. Dezember 2024 feiert die 1. Staffel in den USA ihre Premiere bei Paramount+. Ob der deutsche Start parallel dazu erfolgt, ist noch nicht bekannt.

Insgesamt erwarten uns zehn neue Folgen. Darüber hinaus ist eine weitere neue Dexter-Serie mit Michael C. Hall in Arbeit, die den Titel Dexter: Resurrection trägt.