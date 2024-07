Dexter kehrt von den Toten zurück: Michael C. Hall hat erste Antwort, wie sein Serienkiller überlebt hat

Dexter lebt: Michael C. Halls Serienkiller erhält mit Dexter Resurrection eine eigene Serie zur Wiederauferstehung. Doch wie ist das nach seinem Tod zu erklären?

Dexter-Fans erlebten dieses Wochenende auf der San Diego Comic Con eine gewaltige Überraschung: Michael C. Halls Serienkiller ist offenbar nicht so tot, wie uns die Spin-off-Serie Dexter: New Blood glauben ließ. Showrunner Clyde Phillips kündigte zwei neue Dexter-Serien, beide mit Michael C. Hall, an. Es war allerdings der Star selbst, der erste Andeutungen machte, wie das möglich ist.

Wie kann Michael C. Hall als Dexter von den Toten zurückkehren?

In der Prequel-Serie Dexter: Original Sin, die schon diesen Dezember bei Paramount+ starten wird und von Dexters Jugend als erwachendem Serienkiller erzählt, wird Michael C. Hall die Erzähler-Kopfstimme sprechen, mit der sein jüngeres Selbst sein Leben kommentiert. Die enge Parallelisierung zwischen altem und neuem Darsteller wurde sogar schon im überarbeiteten Serien-Intro enthüllt (siehe oben).

Das geheimnisumwittertere Projekt der zwei geteasten Serien ist allerdings Dexter: Resurrection, wo Michael C. Hall als Hauptdarsteller zurückkehren soll. Da schon vor anderthalb Jahren ein Serien-Ableger für Dexters Sohn Harrison angekündigt wurde, mutmaßten viele Fans zunächst, dass Dexter Morgan als "Dunkler Begleiter" seines Kindes zurückkehren könnte. Ganz so, wie Dexter einst von Visionen seines Vaters und seiner Schwester Debra heimgesucht worden war. Michael C. Hall machte im Interview mit Variety allerdings Andeutungen in eine andere Richtung:

Wurde es [wirklich bestätigt, dass Dexter am Ende von New Blood tot ist]? Ich weiß nicht, was ich authorisiert bin, zu sagen – außer: Es ist wirklich kalt da draußen.

Wir erinnern uns: Im Finale von Dexter New Blood wird der Serienkiller von seinem Sohn Harrison erschossen und wir sehen ihn im Schnee verbluten. Das sorgte für viele erzürnte Fan-Reaktionen, obwohl es ein in sich schlüssiges Serienende war. Gegenüber Screenrant bestätigte Showrunner Clyde Phillips damals: "Dexter ist tot. Keine Frage, das ist das Finale von Dexter."

Aber Aussagen, die außerhalb einer Serienhandlung getroffen werden, können zurückgekommen oder relativiert werden. Michael C. Halls Verweis auf die eisigen Temperaturen scheint auf eine Rettung in letzter Sekunde oder eine Wiederbelebung hindeuten, nachdem er offiziell gestorben war. Hat die Kälte seine Blutgefäße verengt und verhindert, dass er zu schnell ausgeblutet ist?

Paramount+ Dexters Tod in New Blood

In einem Sequel mit dem wiederbelebten Dexter könnten weitere alte Bekannte zurückkehren, die schon im New Blood-Finale eingebracht wurden. Würde ein dingfest gemachter Dexter Morgan dann seinen alten Freunden und Kollegen demaskiert als "Bay Harbour Metzger" gegenübertreten? Vielleicht sogar in einer neuen Berater-Funktion nach Vorbild eines gefangenen Hannibal Lecter, um andere Serienkilller (oder seinen Sohn?) zu jagen?

Wann startet Dexter: Resurrection und wo streamt die Serie?

Um die endgültige Auflösung von Dexters Erweckungs-Rätsels zu erfahren, werden wir noch etwas warten müssen. Während das Prequel Original Sin bereits diesen Dezember 2024 seine Serien-Premiere feiert, beginnen die Dreharbeiten zu Dexter: Resurrection erst im Januar 2025. Wir können also voraussichtlich Ende 2025 mit Dexters wiederbelebter Rückkehr bei Paramount+ rechnen.

Alle 8 Staffeln von Dexter streamen bei Netflix, JoynPLUS, RTL+ und Paramount+. Das erste Spin-off Dexter: New Blood streamt hingegen ausschließlich bei Paramount+.

Dexter: New Blood - Der Podcast zur Serien-Rückkehr

Viele alte Serien kehren gerade mit Revivals nach langer Abwesenheit zurück. Auch Dexter tat das bei Sky mit Dexter: New Blood und wir diskutieren im Streamgestöber, ob das Wiedersehen mit Michael C. Halls Serienkiller gelungen ist oder nicht.

Nachdem schon das Staffel 8-Finale von Dexter als eines der schlimmsten Serienenden in die Geschichte eingegangen war, wurde das neue Finale von Dexter: New Blood erneut sehr kontrovers aufgenommen. Doch ist die teils harsche Kritik gerechtfertigt?