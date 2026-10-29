Michael C. Hall hatte ursprünglich gar keine Lust auf Dexter, weil die Figur ständig “von Leichen umgeben” war

Die 2. Staffel von Dexter: Wiedererwachen zeugt vom langlebigen Erfolg ihres Serienkiller-Franchise. Wie Hauptdarsteller Michael C. Hall enthüllte, wollte er die Rolle zuerst ablehnen.

Serienkiller gehen nie in Rente. Das scheint zumindest für Dexter Morgan (Michael C. Hall) zu gelten, der schon 2006 seinen ersten Auftritt in der Serie Dexter hatte. 20 Jahre und drei Serien später ist jetzt die 2. Staffel von Dexter: Wiedererwachen angelaufen. Überraschend, wenn man überlegt, dass der Star die Rolle zuerst gar nicht mochte.

Michael C. Hall war Dexter zu nah an seiner ersten Erfolgsrolle

Wie Michael C. Hall laut Entertainment Weekly bereits 2013 enthüllte, hatte er zuerst keine Lust auf Dexter. Das lag daran, dass er zu große Ähnlichkeiten mit seiner Rolle in der Erfolgsserie Six Feet Under - Gestorben wird immer sah, deren Hauptdarsteller er zwischen 2001 und 2005 war.

Meine erste Reaktion auf die Idee war Abneigung – ich wollte keine weitere unbegrenzte Verpflichtung gegenüber einer Figur eingehen, die von Leichen umgeben ist. Dann nahm ich mir die Zeit, das Drehbuch der Pilotfolge zu lesen – ich erkannte, dass es sich um eine einzigartige Figur handelte und ich eine solche Gelegenheit nie wieder bekommen würde.

Hall spielte in Six Feet Under den Bestatter David Fisher, der gemeinsam mit seinem Bruder (Peter Krause) das Unternehmen seines Vaters (Richard Jenkins) übernimmt. Zwar war er, anders als im Dexter-Franchise, nie selbst für den Berg an Leichen verantwortlich – aber offenbar brauchte es eine Weile, bis Hall das Potenzial einer weiteren morbiden Serie einsah.

Die Entscheidung lohnte sich: Die Originalserie spielte beim US-Sender Showtime durchweg gute Quoten ein und endete der BBC zufolge mit einem Rekord. Zwischen 2013 und 2021 erholte sich Hall mit Filmen wie Game Night und In the Shadow of the Moon oder der Harlan Coben-Adaption Safe. Ab 2021 ging es dann mit drei neuen Dexter-Serien weiter:

Wiedererwachen schloss direkt an New Blood an, das Prequel Original Sin drehte sich um einen jungen Dexter (Patrick Gibson), dem Hall die innere Stimme lieh. Sie wurde trotz Staffel 2-Bestellung im August 2025 abgesetzt.

Wie geht es mit Dexter: Wiedererwachen im Stream weiter?

Die 2. Staffel von Dexter: Wiedererwachen ist am 30. Oktober 2026 bei Paramount+ angelaufen. Immer freitags wird je eine der insgesamt zehn Folgen erscheinen, die nächste also am 6. November 2026.

Unser Serien-Check zu Staffel 2: So gut ist die neue Staffel von Dexter: Wiedererwachen

Staffel 2 wird unter anderem Dexters Kampf gegen zwei neue Killer zeigen, die von Schauspiellegende Brian Cox (Succession) und Dan Stevens (Cuckoo) verkörpert werden. Die Beziehung zu Dexters Sohn Harrison (Jack Alcott), der seiner Arbeit bei der New Yorker Mordkommission nachgeht, macht das nicht einfacher.

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