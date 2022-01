"Zum zweiten Mal versaut": Dexter New Blood-Finale verwandelt Fans in wütenden Mob

Die neue Serie Dexter: New Blood kam bisher sehr gut an ... zumindest bis gestern das Finale mit Michael C. Hall über die US-Bildschirme flimmerte. Das neue Ende provozierte nun wieder viel Fan-Hass.

Achtung, es folgen massive Spoiler zur Serie Dexter: New Blood sowie deren Ende: In Deutschland wird Dexter: New Blood erst am 24. Januar 2022 bei Sky ausgestrahlt. Doch in den USA ist das große Finale bereits gelaufen – und hat so manche Gemüter erhitzt. Kann es wirklich sein, dass das neue Dexter-Ende dem alten kontroversen Finale Konkurrenz macht?

Die neue Dexter-Serie New Blood überzeugte ... doch das Finale spaltet erneut

Die 9. Staffel von Dexter legte als eigenständige Miniserie namens New Blood vor zwei Monaten einen exzellenten Start hin, der als "Erlösung vom ätzenden Finale" gefeiert wurde und viele überzeugende Argumente für die gelungene Rückkehr zu Dexter mitbrachte.

Doch in einem Interview mit TVLine deutete Showrunner Clyde Phillips schon vor dem Start von Dexter: New Blood an, dass er große Emotionen für das Ende der Serien-Fortsetzung acht Jahre nach dem letzten Finale erwarte: "Es wird überraschend, unvermeidlich und es wird das Internet in die Luft jagen", sagte er.

Wer Phillips alternatives Dexter-Ende für Staffel 8 kennt (das er äußerte, nachdem er nach Staffel 4 ausgestiegen war), weiß, dass er Dexter Morgan auf dem elektrischen Stuhl hätte landen lassen, statt ihn erst in einen Sturm und dann als Holzfäller in den Wald zu schicken. Insofern ist es gar nicht so überraschend, dass er den Serienkiller mit Michael C. Hall Segen am Ende von New Blood sterben lässt. Auf seine eigene Bitte hin wird der (von Polizistin Angela als "Bay-Harbor-Metzger" enttarnte) Dexter am Ende von seinem eigenen Sohn Harrison getötet, nachdem er auf der Flucht entgegen seines "Codes" einen Unschuldigen ermordet hat.

So wütend reagiert das Dexter-Publikum auf das neue Ende in New Blood

Wenn wir nun auf die einzelnen Episoden bei der IMDb schauen, haben die ersten 9 Folgen von Dexter: New Blood alle phänomenale Bewertungen zwischen 8,5 und 9,7 von 10 Punkten. Das Finale hingegen zeigt mit 4,7 (bei fast 7.000 Bewertungen) einen klaren Abfall. Und kommt damit nach aktuellem Stand knapp an das ursprüngliche Serien-Finale heran, was bei 19.000 erzürnten Dexter-Fans bei der IMDb einen Durchschnitt von 4,6 hat.

Auf Twitter machten sich viele zum Dexter: New Blood-Finale in Folge 10, Die Sünden des Vaters (Sins of the Father) Luft:

Bin enttäuscht. Es war ein Ende, das weithin vorhergesagt wurde, bevor die Staffel überhaupt angefangen hatte. 95% dieser Season mit ihrem anderen Tonfall war großartig und 9 von 10 Episoden wirklich gut. Aber diese 5%, in denen Dexter nicht wie Dexter gehandelt hat und Angela willkürlich "Glück" und "Logik" hatte, haben es ruiniert.

Oder um es mit Bilder zu sagen:

Ich am Anfang der neuen Dexter-Serie vs. ich nach dem Finale.

Viel der Wut richtet sich dabei unter anderem gegen Dexters Sohn Harrison...

... oder gegen die Dexter: New Blood-Drehbuchautoren:

Nicht einmal das Wiedersehen zwischen Batista und Dexter zu haben, ist faul und billig. Harrison die Tat [Dexter zu ermorden] begehen zu lassen ist langweilig. Dieses Finale ist eine Beleidigung der Original-Serie. Dexter: New Blood hatte so viel Potenzial...

Dass nie ein anderes Ende für Dexter: New Blood diskutiert wurde, um sein Vermächtnis zu respektieren, macht es für viele auch nicht besser:

Ich wünschte, ihr hättet die Serie ruhen lassen. Ihr habt ein Monster aus ihm gemacht, obwohl er einst ein Superheld war. Das stinkt zum Himmel. Ich weiß, dass Serienkiller keine Helden sind, aber Michael C. Hall war ein Profi und hat Dexter zu etwas Besonderem gemacht. ICH WERDE KEINE 2. STAFFEL SCHAUEN.

Generell herrsch Unverständnis vor, wie Dexter sein Serien-Finale beim zweiten Mal ebenfalls in den Sand setzen konnte:

Ernsthaft? Wie kann man das Ende gleich zwei Mal versauen? Ich hoffe, Harrison hat einem Unfall in dem Scheiß-Truck [mit dem er flüchtet].

Aber es gibt auch positive Meinungen zum Ende von Dexter New Blood...

Obwohl viele ihrem Ärger gerade lauthals Luft machen, melden sich auch ein paar Stimmen, die dagegenhalten, dass das neue Ende in Dexter: New Blood durchaus gelungen ist:

Das Ende war perfekt. Das hier ist nicht das MCU. Dexters Charakter-Bogen hat sich geschlossen und er hat zum ersten Mal wahre Liebe gefühlt: für seinen Sohn. Einen besseren Abschluss als das gibt es nicht. RIP Dexter, du ewige Legende

Eyes Wide Open schließ daran an:

Ich verstehe, warum es auf diese Art enden musste. Ich verstehe, warum das Ende final sein musste. Danke für eine großartige Serie und dass ihr uns einen Abschluss geschenkt habt. Es ist nicht das Ende, was ich mir gewünscht habe, aber ich versteh's.

Hey, Adeo schrieb außerdem:

Haters werden immer hassen. Das Dexter-Finale ist genau, was es schon immer hätte sein sollte. Die Leute betrauern aktuell einfach den Verlust ihrer TV-Lieblingsfigur. Aber die Zeit wird zeigen, dass es die richtige Entscheidung war. New Blood entschädigt ohne Zweifel für das Staffel 8-Ende. Es war perfekt.

Nachdem Dexter: New Blood zunächst als abgeschlossene Miniserie angekündigt wurde, ist eine 2. Staffel trotzdem nicht ausgeschlossen. Doch Showrunner Clyde Phillips erklärte, ob eine Harrison-Staffel folgen würde, läge beim Sender Showtime (via Dexter Daily ).

Der Dexter-Podcast: Wir blicken auf die Original-Serie zurück

Zerstört das miese Ende von Dexter die Serie? Finden wir nicht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die einzigartige Serie:

Wir prüfen, was Dexter so brillant macht, was uns an der Serie immer noch verärgert und welche Wünsche und Erwartungen wir an Staffel 9 hatten.



Glaubt ihr, die Reaktionen auf Dexters neues Serien-Ende in New Blood gerechtfertigt sind?