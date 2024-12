Die 20 besten Serien 2024 nach euren Bewertungen: 2 Highlights pulverisieren selbst Fallout

Welche Serien konnten dieses Jahr bei Netflix, Amazon und Co, am meisten begeistern? Hier findet ihr die 20 besten Serien 2024 nach Wertung der Moviepilot-Community.

Und wieder neigt sich ein Serienjahr dem Ende zu. Zwölf Monate voller packender und manchmal enttäuschender Serienstoffe liegen hinter uns und auch 2024 lässt sich wieder das Fazit ziehen: Es gibt einfach zu viele Serien und zu wenig Zeit. Doch zum Glück gibt es ja Toplisten, mit denen ihr kein Highlight verpasst.

Bei Netflix, Amazon, Disney+ und in den TV-Programmen gab es in diesem Jahr wieder Hunderte von neuen Serien zu entdecken. Aber welche davon haben sich wirklich gelohnt? Welche Serien-Blockbuster und Geheimtipps sind ideal für den nächsten Binge-Marathon? Im folgenden Ranking findet ihr die 20 besten neuen Serien des Jahres 2024 nach eurer Wertung aufgestellt.



Wie kommt die Liste der besten Serien 2024 zustande?

Grundlage für das Ranking sind die Bewertungen der Moviepilot-Community. Bei der Auswertung gab es ein paar Kriterien und Regeln: Zugelassen wurden nur Serien, die 2024 zum ersten Mal in Deutschland zu sehen waren und von mindestens 100 Moviepilot:innen bewertet wurden. Dokus und Reality-Formate wurden in dieser Liste ausgelassen.



Eine Überraschung können wir bereits vorwegnehmen: Während die Streaming-Dienste Netflix, Amazon und Apple TV+ auch dieses Jahr wieder den Großteil an Highlights hervorgebracht haben, hat es nur eine einzige Serie von Disney+ in die Top 20 geschafft.

Die besten Serien 2024 bei Netflix, Amazon und Co.: Platz 20 bis 11

Die besten Serien 2024 – Platz 10: Nobody Wants This

Die Netflix-Serie Nobody Wants This hat uns bewiesen, dass es sie tatsächlich noch gibt: richtig gute RomComs. Denn die unmögliche Liebesgeschichte zwischen der Agnostikerin und Sex-Podcasterin Joanne und dem Rabbi Noah überzeugt als herzerwärmende Feelgood-Serie mit reichlich Witz und Romantik. Und nebenbei hat sie auch noch der Menschheit ein Geschenk gemacht: 17 Jahre nach dem Ende von OC California durfte sich jetzt auch eine neue Generation von Serienfans in Adam Brody verlieben.

Community-Schnitt: 7.39

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2024 – Platz 9: Aus Mangel an Beweisen

Wer auf spannende Gerichts-Thriller mit moralischen Abgründen, ambivalenten Charakteren und schockierenden Twists steht, kam dieses Jahr an Aus Mangel an Beweisen nicht vorbei. Selbst wenn ihr Scott Turows Romanvorlage oder die erste Verfilmung mit Harrison Ford bereits kennt, hat die Serienadaption von Anwaltsserien-Profi David E. Kelley noch so einige Überraschungen auf Lager. Sie lässt euch bis zur letzten Folge mitfiebern, ob Jake Gyllenhaals gefallener Anwalt Rusty tatsächlich ein Mörder ist oder nicht.

Community-Schnitt: 7.42

Zu streamen bei: Apple TV+

Die besten Serien 2024 – Platz 8: Zwei an einem Tag

13 Jahre nachdem Anne Hathaway und Jim Sturgess die Herzen von Millionen Filmfans gebrochen hatten, wurde David Nicholls Roman dieses Jahr nochmal verfilmt – allerdings als 14-teilige Serie Zwei an einem Tag. Über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten blickt jede Folge ausschnittartig auf die Entwicklung der Beziehung zwischen Dex und Emma, deren Lebenswege unerwartete Richtungen einschlagen. Aber Achtung, bevor ihr die Serie schaut, solltet ihr euren Vorrat an Taschentüchern aufstocken.

Community-Schnitt: 7.43

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2024 – Platz 7: The Gentlemen

Durchgeknallt, britisch und typisch Guy Ritchie: Die Gangster-Serie The Gentlemen folgt als loses Spin-off des gleichnamigen Ritchie-Knallers dem Armeeoffizier Eddie, der nach dem Tod seines Vaters nicht nur dessen Adelstitel, Land und Vermögen erbt, sondern auch dessen Verbindungen zur organisierten Kriminalität.

Community-Schnitt: 7.55

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2024 – Platz 6: The Ones Who Live

Das The Walking Dead-Universum hat nach dem Ende der Mutterserie in diesem Jahr noch einige offene Fragen geklärt. Das Spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live brachte nicht nur Rick und Michonne wieder zusammen, sondern erzählte vor dem Hintergrund des bedrohlichen CRMs auch eine mitreißende wie einfühlsame Geschichte über Liebe und Hoffnung, die den beiden Fanlieblingen einen würdevollen Abschluss bereitete.

Community-Schnitt: 7.61

Zu streamen bei: Magenta TV

Die besten Serien 2024 – Platz 5: The Day of the Jackal

Auf Platz 5 der besten Serien des Jahres landet der jüngste Beitrag dieses Rankings, der erst frisch im November gestartet ist und direkt für Begeisterungsstürme sorgen konnte. In The Day of the Jackal entfesselt sich ein packendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Auftragskiller Schakal (Eddie Redmayne) und der MI6-Agentin Bianca Pullman (Lashana Lynch), das mit Hochspannung und abgründigen Charaktermomenten brilliert.

Community-Schnitt: 7.71

Zu streamen bei: Sky/WOW

Die besten Serien 2024 – Platz 4: Ripley

Auch wenn Patricia Highsmiths Roman Der talentierte Mr. Ripley schon zweimal verfilmt wurde, konnte Ripley als serielle Adaption der Geschichte des unberechenbaren und intriganten Betrügers Tom Ripley neue, spannende Facetten abgewinnen. Neben dem spannenden Cast rund um Andrew Scott begeistert die Netflix-Serie vor allem mit ihren betörend schön inszenierten Schwarz-Weiß-Bildern.

Community-Schnitt: 7.84

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2024 – Platz 3: Fallout

Nachdem The Last of Us letztes Jahr als eine der besten Videospiel-Adaptionen überhaupt gefeiert wurde, liefert Amazon mit Fallout ein neues Paradebeispiel ab, das Gamer und Nicht-Gamer zugleich in seinen Bann gezogen hat. Egal, ob postapokalyptisches Ödland oder unterirdische Bunker: Die lebendige Welt von Fallout lädt mit ihrem einzigartigen Retro-Charme, cleveren Ideen und bitterbösem Humor zum Staunen und Entdecken ein.



Community-Schnitt: 7.89

Zu streamen bei: Prime Video

Die besten Serien 2024 – Platz 2: The Penguin

Kaum jemand ahnte vorab, dass das The Batman-Spin-off The Penguin über den schmierigen Mafia-Capo Oz Cobb tatsächlich so gut wie alle anderen Serien aus diesem Jahr übertreffen würde. Aber nicht nur der bis zur Unkenntlichkeit in Latex gehüllte Colin Farrell brillierte in der düsteren wie brutalen Gangster-Geschichte, sondern auch Cristin Milioti als komplexe und tragische "Bösewichtin" Sofia Falcone. Nur eine Serie kam dieses Jahr bei der Moviepilot-Community noch besser an.

Community-Schnitt: 8.03

Zu streamen bei: Sky/WOW

Die besten Serien 2024 – Platz 1: Shogun

Für euch steht fest: Keine Serie konnte 2024 dieses umwerfende Serien-Highlight toppen. Wer sich von den vielen Untertiteln in Shogun nicht abschrecken ließ, erlebte ein absolutes Abenteuer-Meisterwerk. Basierend auf James Clavells Literatur-Klassiker folgen wir dem englischen Navigator John Blackthorne ins Japan des Jahres 1600 – hinein in komplexe Intrigen, tragische wie komische Kultur-Missverständnisse und eine bildgewaltige Inszenierung.



Community-Schnitt: 8.08

Zu streamen bei: Disney+

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch zehn Empfehlungen mit.

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.