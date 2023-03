Die absurdeste Serie auf Netflix kehrt zurück: Was ihr zur 7. und definitiv letzten Riverdale-Staffel wissen müsst

Riverdale nähert sich seinem Ende. Die 7. Staffel startet bei Netflix. Erfahrt, wie viele Folgen die letzte Staffel hat und warum die Chaos-Serie überhaupt endet.

Am Donnerstag zeigt Netflix die erste Folge der 7. Staffel Riverdale. Ja, Riverdale endet, das steht seit einem Jahr fest. Die Teenie-Soap gehört jedoch zu der Art Serie, bei der folgende Frage erlaubt ist: Überwiegt vor dem Finale das Gefühl der Trauer oder ist es doch eher Erlösung? Das müssen Fans für sich selber entscheiden. Wehmut ist so oder so erlaubt.

Denn Riverdale war immer für eine Überraschung gut. Ob in negativer oder in positiver Hinsicht (meist negativ). Die letzten Staffeln nach dem Zeitsprung kippten zunehmend in übernatürliche Gefilde. Ein in einer Rakete flüchtender Sektenführer war nur der Anfang. Die traditionell diffusen Drehbücher verirrten sich in ihren Twists und verschreckten selbst treue Zuschauende. Ihr habt nie aufgehört, Riverdale zu schauen (Respekt!) oder wollt wieder einsteigen zum Finale? (Viel Glück!) Wir klären zuvor die wichtigsten Fragen.

Wann und wo kann ich Riverdale Staffel 7 Folge 1 sehen?

Ab Donnerstagmorgen könnt ihr Riverdale Staffel 7, Folge 1 bei Netflix schauen. Der Streaming-Dienst ist seit der ersten Folge im Jahr 2017 die deutsche Riverdale-Plattform. Daran ändert sich nichts. Wie gewohnt könnt ihr die neuen Folgen der 7. Staffel stets ab Donnerstag ca. 9 Uhr streamen.

Riverdale - S07 Teaser Trailer (English) HD

Wie viele Folgen gibt es in der 7. Staffel Riverdale?

Die 7. Staffel Riverdale besteht aus 20 Folgen. Das sind zwei weniger als zuletzt in der 6. Staffel. Insgesamt wird Riverdale auf 137 Episoden kommen. Diese Zahl schafft heutzutage kaum noch eine Serie. Riverdale eine der letzten ihrer Art.

Wann kommt die letzte Riverdale-Episode aus Staffel 7 und damit der ganzen Serie?

Planmäßig läuft das Riverdale-Finale am 24. August 2023 bei Netflix in Deutschland. Das bedeutet auch: Es wird Pausen zwischen den normalerweise wöchentlichen Ausstrahlungen geben. Dann ist eure Geduld gefragt. (Riverdale-Monopoly bei Amazon kaufen *)

Was passiert in Riverdale Staffel 7?

In der letzten Staffel springt Riverdale in der Zeit zurück. Archie, Betty, Veronica und Jughead reisen in die Vergangenheit. Genauer: ins Jahr 1955 und damit in jene Ära, die den Stil der Serie schon seit Folge 1 prägte. Den Macher:innen könnte ein stimmiger, fast poetischer Schluss gelingen. Allerdings klangen Riverdale-Ideen in der Theorie immer besser als in der Umsetzung.

Warum endet Riverdale überhaupt?

Der langfristige Riverdale-Plan bestand schon lange aus 7. Staffeln. Die wichtigsten Darsteller:innen um K.J. Apa (Archie) hatten langfristige Verträge unterschrieben. Stars wie Cole Sprouse (Jughead) hatten ihre Arbeit an der Serie aber allmählich satt. Und sie wurden zu alt für ihre Figuren. Die Verantwortlichen hinter der Serie sahen zudem den richtigen Zeitpunkt für das Ende gekommen.

Riverdale kann jetzt in Würde abtreten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.