Die beste MCU-Serie geht weiter: Erster Trailer zeigt uns eine völlig neue Ecke des Marvel-Universums

Lange haben wir auf das offizielle Nachfolgeprojekt zu WandaVision gewartet. Jetzt kündigt sich die neue Marvel-Serie Agatha All Along endlich mit einem ersten Teaser-Trailer an.

Marvel-Serien hat es in den vergangenen Jahren einige bei Disney+ gegeben. Doch keine konnte WandaVision das Wasser reichen, die 2021 bei dem Streaming-Dienst an den Start ging. Drei Jahre später trifft endlich die vor langer Zeit angekündigte Spin-off-Serie Agatha All Along ein und setzt das WandaVision-Vermächtnis fort.

Wie es der Titel bereits verrät, dreht sich die Geschichte nicht länger um Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany). Stattdessen rückt die Bösewichtin Agatha Harkness (Kathryn Hahn) in den Vordergrund. In WandaVision entpuppte sich die Figur als Fan-Liebling. Jetzt erfahren wir mehr über ihre finsteren Machenschaften.

Agatha All Along: Erster Trailer zur abgedrehten Marvel-Ableger mit Kathryn Hahn

Agatha All Along - S01 Teaser Trailer (English) HD

Ursprünglich sollte Agatha All Along bereits 2023 bei Disney+ erscheinen. Schlussendlich hat sich die Fertigstellung des Projekts verzögert, sodass die 1. Staffel nun im September eintrifft. Nachdem im Mai der offizielle Titel enthüllt wurde, gibt es jetzt den ersten Teaser-Trailer, der uns ein Gefühl für den Tonfall der Serie verschafft.

Agatha All Along kommt mit einer Mischung aus Humor und Horror daher. Der Teaser-Trailer deutet lustige wie schaurige Momente an und macht deutlich, dass wir uns hier in der Fantasy-Ecke des Marvel Cinematic Universe befinden. Keine Gadgets von Stark Industries, sondern schwarze Magie und jede Menge Hexen-Content.

Neben dem Teaser-Trailer wurde das erste Poster zu Agatha All Along veröffentlicht, das uns auch die pointierte Tagline der Serie verrät: "Revenge is a witch."

Die offizielle Synopse der Serie lautet wie folgt:

In Agatha All Along ist die berühmt-berüchtigte Agatha Harkness am Ende ihrer Kräfte, nachdem ein verdächtiger Goth-Teenie ihr geholfen hat, sich von einem verzerrten Zauber zu befreien. Als er sie bittet, ihn auf den legendären Weg der Hexen mitzunehmen, ist ihr Interesse geweckt für den magischen Spießrutenlauf, bei dem eine Hexe, wenn sie ihn überlebt, mit dem belohnt wird, was ihr fehlt. Gemeinsam stellen Agatha und dieser geheimnisvolle Teenager einen Not-Hexenzirkel zusammen und machen sich auf den Weg ...

Wann startet Agatha All Along bei Disney+?

Agatha All Along startet am 18. September 2024 bei Disney+ ein. Zum Auftakt gibt es zwei Episoden. Die restlichen sieben Folgen gehen danach im Wochentakt bei dem Streaming-Dienst online. Geschaffen wurde Agatha All Along von Jac Schaeffer, die bereits bei WandaVision die kreativen Zügel hinter den Kulissen in Händen hielt.