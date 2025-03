Die beste Star Wars-Serie streamt gerade gratis auf YouTube – als Vorschau auf die mit Spannung erwartete 2. Staffel bei Disney+

In wenigen Wochen kehrt die beste Star Wars-Serie zurück. Wer sie noch nicht kennt, kann bei YouTube jetzt gratis die ersten drei Episoden der gefeierten Produktion streamen.

Ihr könnt gerade knapp zwei der besten Star Wars-Stunden der letzten Jahre bei YouTube streamen – und zwar kostenlos. Als Vorbereitung für den kommenden Start von Star Wars: Andor Staffel 2 hat Disney nämlich die ersten drei Episoden des gefeierten Weltraum-Abenteuers bei YouTube veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Serie steht Cassian Andor (Diego Luna) und sein Weg vom pragmatischen Dieb zum Rebellen gegen das Imperium.

Darum geht es in der gefeierten Star Wars-Serie mit Diego Luna

Die Geschichte von Andor spielt fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One: A Star Wars Story und beginnt auf dem Mond Morlana Vier, der unter der Kontrolle des imperialen Sicherheitsdienstleisters Pre-Mor steht. Cassian Andor ist dort auf der Suche nach seiner Schwester, doch als er mit zwei Pre-Mor-Mitarbeitern aneinandergerät, eskaliert die Situation und endet tödlich.

Cassian kehrt daraufhin auf seine Heimatwelt Ferrix zurück, doch die Lage spitzt sich zu, als Inspektor Syril Karn (Kyle Soller) den Vorfall untersuchen soll. Eigentlich soll er den Tod der beiden Männer als Unfall vertuschen, um die Statistik zu schönen. Doch angetrieben von seinem Idealismus beginnt Karn, eigene Nachforschungen anzustellen, die ihn nach Ferrix führen. Für Cassian bedeutet das nur eines: Er muss so schnell wie möglich verschwinden.

Andor erhielt bei Erscheinen außerordentlich gute Kritiken und landete auf Platz 1 der besten Serien 2022 der Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS. Dabei wurde die politische und erzählerische Komplexität der Serie ebenso gelobt wie ihr Verzicht auf unnötige Cameos und Fan-Service, der andere Produktionen aus dem Star Wars-Universum verfolgt.

Drei Folgen von Andor streamen gratis bei YouTube

Die ersten drei Episoden der 1. Staffel wurden bei YouTube veröffentlicht. Sie stehen im englischen Original mit Untertiteln zur Verfügung. Die Veröffentlichung bei YouTube passt dabei zum ursprünglichen Start der Serie bei Disney+, denn auch damals wurden die ersten drei Folgen auf einmal veröffentlicht.

Folge 1 von Andor bei YouTube:

Folge 2 von Andor:

Folge 3 von Andor:

Alles über die Serie:

Staffel 2 von Andor startet in wenigen Wochen bei Disney+

Die 2. Staffel von Andor startet ab dem 23. April 2025 bei Disney+ in Deutschland. Diesmal wird die Serie über vier Wochen in Dreierpacks veröffentlicht, das bedeutet am 23. April werden die ersten drei Episoden veröffentlicht, am 29. April die nächsten drei usw.

Serienschöpfer Tony Gilroy ist wieder mit an Bord. Unterstützt wird er von seinem Bruder Dan Gilroy (Nightcrawler), House of Cards-Showrunner Beau Willimon und Journalist Tom Bissell, der sich unter anderem mit dem Buch The Disaster Artist über die Entstehung von The Room einen Namen machte. Die vier Autoren schreiben jeweils drei Episoden am Stück.