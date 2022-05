Die bösen Avengers von Amazon Prime kehren zurück: Alle neuen Filme und Serien im Juni

Bei Amazon Prime gibt es im Juni viele neue Filme und Serien zu entdecken. Wir haben euch eine Liste mit den einzelnen Titeln zusammengestellt, die in den nächsten Wochen bei dem Streaming-Dienst erscheinen.

Der größte Highlight, das im Juni bei Amazon Prime eintrifft, ist die 3. Staffel von The Boys. Lange haben wir auf die Fortsetzung der kompromisslosen Superheldenserie gewartet. Jetzt erfahren wir endlich, wie die Geschichte von Homelander und Co. weitergeht. Bereits der Auftakt soll ein extrem blutrünstiges Unterfangen sein.

Spannend ist außerdem die Originalserie The Summer I Turned Pretty. Erzählt wird eine Dreiecksbeziehung zwischen einer jungen Frau und zwei Brüdern. Grundlage bildet der gleichnamige Roman von Jenny Han, die ebenfalls als Showrunnerin in das Projekt involviert ist und für die Vorlage zu To All the Boys I've Loved Before bekannt ist.

Filmtechnisch nimmt Amazon Prime im Juni auch einige unterhaltsame Sachen ins Programm, etwa beide Miss Undercover-Filme mit Sandra Bullock und die Lethal Weapon-Reihe. Der beste neue Film im Streaming-Angebot ist jedoch ein anderer: das herausragende Coming-of-Age-Drama Niemals Selten Manchmal Immer.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime im Juni 2022

Alle neuen Serien bei Amazon Prime im Juni 2022

01.06.2022: This Is Us, Staffel 6

03.06.2022: The Boys, Staffel 3

10.06.2022. Guilty of Mind; Staffel 1

10.06.2022: Fairfax, Staffel 2

17.06.2022: The Summer I Turned Pretty, Staffel 1

17.06.2022: The Pogmentary: Born Ready, Staffel 1

17.06.2022: The Lake – Der See, Staffel 1

24.06.2022: The One That Got Away, Staffel 1

24.06.2022: Chloe

