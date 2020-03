Die Eiskönigin 2 auf DVD: Entdeckt Disneys geheime Easter Eggs

Heute erscheint Disneys Die Eiskönigin 2 auf DVD, Blu-ray und Co. Aufmerksame Zuschauer können hier beim (erneuten) Schauen Easter Eggs zu anderen Disney-Filmen entdecken.

Die Eiskönigin 2 übertraf letztes Jahr als Rekorde brechender Disney-Film viele Erwartungen und konnte so an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen. Heute, am 26. März 2020, erscheint das Animationsfilm-Sequel auch auf DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray und Co.



Egal, ob ihr den Animationsfilm nun im Original oder in der Vertonung mit den deutschen Synchronsprechern schaut: Augen auf! Denn zahlreiche Referenzen und Easter Eggs aus anderen Disney-Filmen wurden in Die Eiskönigin 2 versteckt.

Geheime Anspielungen: Diese Easter Eggs verstecken sich in Die Eiskönigin 2

Ob ihr nun Die Eiskönigin 2 auf DVD oder Blu-ray zum ersten Mal seht oder bereits den Kinobesuch im November 2019 hinter euch habt: Sind euch die Easter Eggs aufgefallen, die Disney in dem Animationsfilm-Sequel heimlich untergebracht hat?

© Disney Die Eiskönigin 2 auf DVD: eisige Easter Eggs

Da haben sich ein paar gewaltige Anspielungen auf andere Disney-Helden eingeschlichen, die ihr anders als im Kino nun gezielt suchen und pausieren könnt. Auf viele dieser Easter Eggs wird auch im Blu-ray Featurette Trivia: Wusstest du schon? (Did you know???) hingewiesen.

Gleich zu Anfang spielen die junge Anna und Elsa in einem Rückblick mit kleinen Schneefiguren. Wer hier genau hinsieht, kann erkennen, dass es sich dabei nicht nur Giraffen und Dinos handelt, sondern dass auch Dumbo, Schneewittchen, Baymax und Bolt als Vertreter unterschiedlichster Disney-Filme auftauchen.

als Vertreter unterschiedlichster Disney-Filme auftauchen. In einem anderen Rückblick sehen wir sehen wir den Vater der Schwestern ein Buch lesen, das er als "von irgendeinem dänischen Autor" beschreibt. Damit könnte er auf die Märchenvorlage der Eiskönigin, Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen, anspielen. Es ist jedoch eindeutig Arielle auf dem Cover zu sehen, die mit Die kleine Meerjungfrau ebenfalls eine Andersen-Märchenvorlage hat.

auf dem Cover zu sehen, die mit Die kleine Meerjungfrau ebenfalls eine Andersen-Märchenvorlage hat. Zum verwunschenen Wald mit seinen schnurgeraden Stämmen und bunten Herbstfarben verraten die Eiskönigin 2-Macher außerdem, dass er von dem Wald aus Disneys Dornröschen inspiriert wurde.

inspiriert wurde. Beim Charade-Spiel, für das Olaf seine einzelnen Körperbestandteile verschiebt, verwandelt er sich kurz mit typischer Geste in Disneys Ursprungstier: die Mickey Maus. Seine Teekanne lässt hier mit etwas Fantasie außerdem an Die Schöne und das Biest und seine Burg an das Disney-Schloss-denken.

© Disney Dornröschens Wald in Die Eiskönigin 2

Ob ihr Die Eiskönigin nun als gelungene Fortsetzung oder doch als eine Überdosis Disney-Kitsch betrachtet: Zu entdecken gibt es zum DVD- und Blu-ray-Start noch so einiges.

Eiskönigin 2: Welche Extras sind auf der Blu-ray?

Über das Featurette zu den Disney-Anspielungen hinaus hat die Blu-ray von Die Eiskönigin außerdem weiteres Bonus-Material zu bieten:



Pannen vom Dreh (Patzer der Synchronsprecher)

(Patzer der Synchronsprecher) Trivia: Wusstest du schon? (wissenwerte Fakten zu Die Eiskönigin 2)

(wissenwerte Fakten zu Die Eiskönigin 2) Die Geister in die Eiskönigin 2 (die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde)

(die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde) Ein Soundtrack mit Folgen (Herangehensweise an die Musik nach Teil 1)

(Herangehensweise an die Musik nach Teil 1) Gale (der Wind-Geist und seine Entstehung)

(der Wind-Geist und seine Entstehung) Zusätzliche Szenen



Zusätzliche Lieder

Musikvideos



Ob ihr nun Olaf-Fan seid oder euer Herz doch an den neuen Feuer-Salamander verloren habt: Die Eiskönigin 2 gibt es jetzt als Scheibe fürs Heimkino. Mal sehen, ob diese in Familien genauso häufig rauf und runter gespielt wird, wie der Vorgängerfilm.

Am 24. Juli 2020 kommt die Eiskönigin 2 dann auch zu Disney+. Bis dahin sind es allerdings noch vier Monate hin, während die DVD und Blu-ray des Disney-Films schon ab sofort erworben werden kann.

Habt ihr Die Eiskönigin 2 schon im Kino gesehen oder schaut ihr sie auf DVD zum ersten Mal?