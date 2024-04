Die ersten 10 Minuten des größten Sci-Fi-Blockbusters 2024: Jetzt kostenlos und ohne Haken streamen

Sci-Fi-Fans, die das Heimkino-Release von Dune: Part Two nicht abwarten können, haben jetzt die Möglichkeit, die ersten Minuten online zu sehen. Gratis und ohne Anmeldung.

Das gefeierte Sci-Fi-Sequel Dune: Part Two ist hier und dort noch immer im Kino und auch schon als VoD-Titel auf Amazon und Co. streambar. Nur bis zum physischen Heimkino-Release dauert es noch bis zum 29. Mail 2024.

Wer aber noch kein Geld ausgeben möchte und trotzdem schon mal auschecken möchte, ob der ganze Hype um die Dune-Fortsetzung von Denis Villeneuve gerechtfertigt ist, hat seit einigen Tagen gratis und ohne Anmeldung bei einem Streamingdienst die Gelegenheit dazu.

Worum geht es im Sci-Fi-Blockbuster Dune: Part Two?

Dune 2 entspricht der zweiten Hälften der berühmten Buchvorlage von Frank Herbert. Paul (Timothée Chalamet) und seine Mutter Jessica (Rebecca Ferguson) beginnen nach dem Fall des Hauses Atreides ein neues Leben unter den in der Arrakis-Wüste lebenden Fremen. Einige glauben, dass es sich bei dem jungen Mann um den prophezeiten Messias Lisan al-Gaib handelt. Paul sträubt sich gegen diese Zuschreibung, wird an der Seite von Chani (Zendaya) und aber immer mehr zum Anführer, der im Kampf gegen das Haus Harkonnen inspiriert.

Wo kann ich die ersten 10 Minuten von Dune 2 streamen?

Warner Bros. hat die ersten Minuten von Dune: Part Two gratis zum Streamen auf seinen eigenen YouTube-Kanal hochgeladen. Dort könnt ihr Paul, Chani und Co. schon mal ein wenig in Wüsten-Action sehen.

Hier gleich die ersten 10 Minuten von Dune 2 ansehen:

