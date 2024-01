Die gewaltigste Sci-Fi-Serie von Netflix sollte schon da sein und musste dann wegen einer 5-Minuten-Szene um ein ganzes Jahr verschoben werden

Netflix und die Game of Thrones-Schöpfer verfilmen den Sci-Fi-Roman Die drei Sonnen mit großem Aufwand. Nur für eine Szene wurde der Serienstart um ein Jahr verschoben.

Im März startet eines der aufregendsten Netflix-Projekte des Jahres. Die Science-Fiction-Serie 3 Body Problem verfilmt nicht nur die gefeierte chinesische Trisolaris-Romantrilogie von Cixin Liu, sondern ist auch das neue Serienwerk der Game of Thrones-Showrunner D.B. Weiss und David Benioff. Und dafür ließ der Streaming-Dienst weder Kosten noch Mühen scheuen.

Mit einem Budget von 200 Millionen Dollar ist 3 Body Problem die teuerste erste Staffel, die Netflix bisher produzieren ließ. Deshalb ist es verständlich, dass das Game of Thrones-Duo und Co-Showrunner Alexander Woo alles daran setzen, die perfekte Serie zu kreieren. Und so ließen sie das Sci-Fi-Epos wegen einer einzigen Szene um ein Jahr verschieben.

Netflix verschob die Sci-Fi-Serie 3 Body Problem um ein ganzes Jahr – wegen einer Szene

Wie die Showrunner im Interview mit dem Hollywood Reporter verraten, sollte 3 Body Problem eigentlich schon im Frühjahr 2023 an den Start gehen – zeitgleich mit der chinesischen Serien-Konkurrenz-Adaption Three Body. Obwohl die Dreharbeiten schon im September 2022 abgeschlossen waren, war das Kreativ-Team noch nicht zufrieden.

Netflix Auch Game of Thrones-Star John Bradley ist dabei

Der Grund für die Verschiebung: der Perfektionismus der Serienmacher. Denn diese wollten unbedingt noch eine zusätzliche 5-Minuten-Szene einbringen. Der Streik der Hollywood-Autoren, der von Mai bis September 2023 andauerte, verzögerte das Unterfangen massiv:

Wir haben die Szene am Tag vor dem Streik geschrieben. Es waren buchstäblich fünf Seiten, aber wir dachten wirklich, dass es sich lohnt, sie zu machen. Netflix war verständnisvoll. Es wäre sehr einfach für sie gewesen, zu sagen: Ihr habt eine fertige Serie, die bereit ist, ausgestrahlt zu werden, und wir sollen sie zurückhalten [für eine Szene, die] fünf Minuten lang zwei Leute in einer Bar zeigt ...

Was genau an dieser Szene so besonders ist, verrieten die Showrunner nicht. Ob sich die Verzögerung und der Aufwand gelohnt haben, erfahren wir schon in wenigen Wochen.

Wann startet 3 Body Problem bei Netflix?

Die erste Staffel von 3 Body Problem startet am 21. März 2024 mit allen acht Episoden auf Netflix. Die Showrunner hoffen, dass die Sci-Fi-Serie ein Erfolg wird. Denn um alle drei Romane zu adaptieren, bräuchten sie nach eigener Aussage im Idealfall vier Staffeln.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu 3 Body Problem anschauen:

3 Body Problem - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's in der Sci-Fi-Serie 3 Body Problem

Die Geschichte von 3 Body Problem umspannt mehrere Jahrzehnte und beginnt im China der 1960er Jahre, wo eine junge Frau namens Ye Wenje Teil eines Geheimprojekts wird, das nach außerirdischem Leben sucht. Viele Jahre später wird eine Gruppe von Wissenschaftler:innen, die Oxford Five, in eine gewaltige Verschwörung hineingezogen.

Die Suizidrate in der Wissenschafts-Gemeinschaft steigt unerklärlich, physikalische Gesetze werden aus den Angeln gehoben, ein seltsamer Countdown brennt sich auf die Netzhäute einiger Menschen und ein mysteriöses VR-Game könnte der Schlüssel zur Lösung dieser Rätsel sein.

