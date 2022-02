Die größte Enttäuschung der Berlinale 2022 hat nichts mit einem Film zu tun

Über 240 Filme laufen bei der Berlinale 2022, doch eine Enttäuschung hat alles beim Filmfestival überstrahlt und sie hat eigentlich nichts mit einem Film zu tun.

Am Mittwoch wurde der Goldene Bär verliehen. Über die Gewinner-Filme des Festivals lässt sich sicherlich streiten und ja, es gab mehrere enttäuschende Beiträge im Programm. Das große – oder besser: mein großes – Highlight bei der Berlinale 2022 sollte aber etwas anderes sein. Denn ursprünglich sollte eine Schauspielgöttin nach Berlin kommen, die ich an anderer Stelle schon mal als Beste in ihrem Fach beschrieben habe: Isabelle Huppert.

Die Berlinale 2022 ist eigentlich eine 10 tägige Isabelle-Huppert-Party

Die Schauspielerin aus Die Klavierspielerin, Biester, Heaven's Gate - Das Tor zum Himmel, 8 Frauen, Elle und – ich hole an dieser Stelle dramatisch Luft – einer Episode Law & Order: New York sollte bei der Berlinale den Goldenen Ehrenbär für ihr Lebenswerk erhalten.

Als Rahmen für diese Ehrung laufen hier seit Tagen die Klassiker aus ihrer Filmografie, während ihr neuer Film About Joan in einer Nebensektion programmiert wurde. Diese 10-tägige Party sollte am Dienstag im inoffiziellen Isabelle-Huppert-Tag gipfeln, mit Pressekonferenz, Filmpremiere, Berlinale Talk und Übergabe des Preises im Berlinale Palast. Und dann kam Covid.

Lars Eidingers Liebeserklärung milderte die Enttäuschung über die Huppert-Abwesenheit

Am Montagabend wurde bekannt, dass Huppert wegen einer Coronavirus-Erkrankung nicht anreisen konnte. Nur zwei Dinge milderten die gewaltige Enttäuschung: die Hoffnung, dass sie die Krankheit schnell übersteht und Lars Eidinger.

Der deutsche Schauspieler, der nicht immer positive Berlinale-Erinnerungen hinterlässt, spielt in About Joan den Liebhaber von Huppert, was definitiv in die Kategorie #LifeGoals der Schauspielerei gehört. Anders kann ich mir sein Engagement nicht erklären, schafft es die französische Dramödie doch sogar, ziemlich expliziten Oktopus-Sex langweilig aussehen zu lassen.

Bei der Berlinale avancierte Lars Eidinger in der Abwesenheit des Ehrengasts jedenfalls zum leidenschaftlichen Sprachrohr der allgemeinen Huppert-Liebe, wie dieser Screenshot der Ehrenbär-Verleihung beweist:

© Berlinale Lars Eidinger bei der Laudatio für Isabelle Huppert

Eidinger erschien passend gekleidet in einem viel zu großen Zweireiher, der ihn aussehen ließ wie einen Schuljungen im Erwachsenenkostüm. Und dieser verknallte Schuljunge hielt die Laudatio auf die per Video zugeschaltete Schauspiel-Ikone. Dabei schwärmte er ziemlich knuffig davon, eine Kuss-Szene mit Huppert drehen zu dürfen. Und er erinnerte sich an den ersten Film, in dem er Huppert wahrnahm: Michael Hanekes Die Klavierspielerin.

Zum Ende fasste Eidinger Hupperts Können mit Bezug auf das Haneke-Drama so zusammen:

Was ich in [Die Klavierspielerin] sah, ist dass du die Information [über ein schreckliches Ereignis] erhalten hast und erst gar nicht reagiert hast und erst viele Szenen später in Tränen ausgebrochen bist. Das ist für mich eine Art emotionale Verzögerung und das hab ich in meinem Leben so vorher noch nie gesehen. Das ist das, was deine Schauspielerei so wahrhaftig macht. Du erzwingst nichts, du übst keinen Druck aus, sondern lässt es geschehen und deswegen bist du die Schauspielerin des Augenblicks.

Auch Huppert erhielt natürlich Gelegenheit, sich live zu bedanken und endete ihre Rede ebenfalls mit einer Liebeserklärung (wenn auch nicht an Lars, sondern das Kino als Ganzes):

Ich kann mir kein Leben ohne Kino vorstellen, oder wenigstens mein Leben. Ich liebe es Filme zu drehen, ich liebe es, Filme zu schauen. Ich liebe Kino in allen seinen Zuständen. [Filme] sind Fenster zur Welt. Das Kino hilft, dass wir uns besser fühlen, dass wir glücklicher werden.