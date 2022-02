Berlinale 2022: Das sind die Preisträger des wichtigsten deutschen Filmfestivals

Deutschlands größtes Filmfestival hat seine Gewinner gekürt. Lest hier, welcher Film mit dem Goldenen Bären für den Besten Film der Berlinale ausgezeichnet wurde.

Die 72. Internationalen Filmfestspiele von Berlin laufen zwar noch bis zum 20. Februar, doch schon heute endet der offizielle Teil des Festivals. Bei einer großen Gala im Berlinale Palast wurden nämlich die begehrten Bären verliehen.

Alcarràs gewinnt Goldenen Bär, Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush ausgezeichnet

Dabei entschied sich die Jury des Vorsitzenden M. Night Shyamalan beim Hauptpreis für das spanische Drama Alcarràs von Carla Simon, in dem mehrere Generationen einer Familie Abschied von ihrer traditionellen Lebensgrundlage nehmen.

Zwei Preise gingen an den deutschen Beitrag Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush, nämlich der Drehbuchpreis für Laila Stieler und die Auszeichnung für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle für Meltem Kaptan in der Titelrolle.

Insgesamt 18 Filme liefen im Wettbewerb um den Goldenen Bär. In den letzten Jahren ging der prestigeträchtige Preis an Bad Luck Banging or Loony Porn (2021), Doch das Böse gibt es nicht (2020) und Synonymes (2019).

Goldener Bär und mehr: Die Preisträger des internationalen Wettbewerbs der Berlinale 2022

Goldener Bär für den Besten Film

Silberner Bär Großer Preis der Jury

Silberner Bär Preis der Jury

Silberner Bär für die Beste Regie

Claire Denis für Fire aka Both Sides of the Blade

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle

Silberner Bär für das Beste Drehbuch

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung

Besondere Erwähnung

Mit dem Goldene Ehrenbär für das Lebenswerk wurde dieses Jahr die französische Schauspielerin Isabelle Huppert ausgezeichnet, die auf Grund einer Coronavirus-Erkrankung nicht nach Berlin reisen konnte.

Das sind die Mitglieder der Jury, die über die Vergabe entschieden hat:

Weitere Preise aus anderen Sektionen der diesjährigen Berlinale findet ihr auf der Homepage des Festivals .

Die 72. Internationalen Filmfestspiele von Berlin finden vom 10. Februar bis zum 20. Februar 2022 statt. Es ist die dritte Ausgabe unter der Leitung von Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian.