Die größte Western-Serie unserer Zeit erobert die Netflix-Charts: Fans mussten über ein Jahr auf die neue Staffel warten

Diese Serie hat das Western-Genre in den letzten Jahren revolutioniert und ist nun auch mit ihrer 4. Staffel auf dem Vormarsch in den Netflix-Charts. Die Rede ist von Yellowstone.

Während die Western-Serie Yellowstone im Dezember 2024 mit dem lang erwarteten zweiten Teil der 5. Staffel ihr vorläufiges Serienende gefunden hat, sind Fans auf Netflix noch nicht in den Genuss der finalen Folgen ohne Kevin Costner gekommen. Stattdessen durften sie sich vor wenigen Wochen nach einer über einjährigen Wartezeit endlich über den Einzug der 4. Staffel des Serien-Hits ins Programm des Streamers freuen, der es nun wenig überraschend auch in die Netflix-Charts geschafft hat. Dort steht Yellowstone aktuell auf Platz 6.

Die 4. Staffel von Yellowstone erobert die Netflix-Charts: Es ist die letzte volle Staffel mit Kevin Costner

Die 4. Staffel löst den Cliffhanger der vorherigen Season auf, in dem John Dutton (Kevin Costner) und sein Sohn Kasey (Luke Grimes) von Unbekannten angeschossen werden. Beth (Kelly Reilly) hingegen geriet in unmittelbare Nähe einer Bombenexplosion. Wer hinter den Anschlägen auf die Duttons steckt, wird in den neuen Folgen zum zentralen Thema, die es sich jetzt in den Netflix-Charts gemütlich gemacht haben.

Dort steht Yellowstone neben folgenden Serien:

Die 4. Staffel ist auch die letzte volle Staffel von Yellowstone, in der Kevin Costner als Ranch-Oberhaupt John Dutton zu sehen ist. Er drehte noch die Hälfte der 5. Staffel für Serienmacher Taylor Sheridan, mit dem er sich daraufhin aufgrund von Drehplanüberschneidungen verstritt. Sheridan fand für die finalen Folgen der Serie schließlich einen Weg, mit Costners Abgang umzugehen.

Zum Weiterlesen:

Wo könnt ihr Staffel 5 von Yellowstone jetzt schon schauen?

Wie genau das von statten geht, könnt ihr schon jetzt beim Pay-TV-Sender AXN Black erleben, wo die finalen sechs Episoden als digitale Kaufversion zur Verfügung stehen. Die ersten acht Folgen von Staffel 5 sind bereits bei Paramount+ und Magenta TV im Abo streambar. Auf Netflix wird die letzte Staffel der Hauptserie dagegen vermutlich noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Hört hier einen Podcast zu Yellowstone:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darüber hinaus dürft ihr euch über eine Reihe von Spin-offs freuen, die für das Yellowstone-Universum in den Startlöchern stehen. Neben den bereits erschienenen Prequels 1883 und 1923 sind aktuell vier weitere neue Serien geplant.