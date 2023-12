"Die haben echt Mist gebaut": Blue Bloods ignoriert seit 13 Jahren einen groben Fehler, der Fans komplett verwirrt

Die Krimi-Serie Blue Bloods endet bald mit Staffel 14. Eine Sache aber verwirrt Fans seit 13 Jahren: das Alter der Sprösslinge von Patriarch Frank Reagans.

Seit über 13 Jahren begeistert das Crime-Drama Blue Bloods – Crime Scene New York mit Einblicken in die Polizeiarbeit auf den Straßen von New York und den spannenden Charakterbeziehungen der Familie rund um den von Tom Selleck verkörperten Polizeichef Frank Reagan.

Bei einer langlebigen Serie mit über 270 Episoden kann es vorkommen, dass sich kleine Logikfehler und Unstimmigkeiten in der Kontinuität der Handlung einschleichen. Blue Bloods verwirrt die Fans seit Jahren aber mit einem besonders auffälligen Fehler.

Blue Bloods-Verwirrung seit 13 Staffeln: Nichtmal Frank Reagan weiß, wie alt seine Kinder sind

Wir erinnern uns zurück: Gleich zu Beginn der Serie erfahren wir, dass Frank Reagans Sohn Joe schon vor Beginn der Serienhandlung im Zuge seiner Untersuchungen eines Geheimbundes von korrupten Polizisten ermordet wurde. Joes Alter und das seiner Geschwister sorgte im Verlauf der bisherigen 13 Staffeln leider immer wieder für Logikfehler.

Obwohl wir Joes Grabstein in einigen Folge zu sehen bekommen, gibt es unterschiedliche Angaben zu dessen Geburtsdatum. Einmal steht auf dem Grabstein der 4. Januar 1977, dann wiederum der 6. Juni 1977, wie Looper feststellt. Noch mehr Verwirrung stiftet eine Aussage von Frank in Staffel 2, der sich daran zurückerinnert, dass Joe zur Zeit der Watergate-Affäre im Jahr 1973 noch ein Baby war.

CBS Die Familie Reagan in Blue Bloods

"Die [Autor:innen] haben echt Mist gebaut", stellt ein Zuschauer auf Reddit fest, denn die widersprüchlichen Altersangaben bringen Fans immer wieder um den Verstand. So wird in den ersten 7 Staffeln mehrfach verdeutlicht, dass Danny (Donnie Wahlberg) das älteste Kind der Familie ist. Ab Staffel 8 hingegen wurde die Altersreihenfolge der Reagan-Sprösslinge komplett verändert und Joe rückwirkend zum Erstgeborenen erklärt.

Sollte Joe tatsächlich das älteste Kind der Familie gewesen sein, wird das Datum auf seinem Grabstein zum Problem, da sowohl Danny als auch dessen Schwester Erin (Bridget Moynahan) vor 1977 geboren wurden. In bester Blue Bloods-Tradition ist aber auch ihr Alter nicht eindeutig. Beispielsweise soll Erin in Staffel 1 bereits über 40 Jahre alt sein. In Staffel 6 feiert sie hingegen ihren 40. Geburtstag – erneut?

Wo läuft Blue Bloods in Deutschland?

Im Free-TV wird die Crime-Drama-Serie hierzulande bei Kabel Eins ausgestrahlt, wo zuletzt bis Ende Oktober die 12. Staffel zu sehen war. Lange müssen Fans aber nicht auf neue Folgen warten. Bereits am 2. Januar 2024 feiert Staffel 13 ihre deutsche TV-Premiere bei Sky. Bei WOW könnt ihr derzeit Staffel 1 bis 12 streamen *.

In den USA startet im Februar 2024 hingegen schon die finale 14. Staffel beim Sender CBS. Warum es den Blue Bloods-Abschluss beinahe nicht gegeben hätte, könnt ihr hier nachlesen.

