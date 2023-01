Die meisterwartete Serie 2023 und Nachschub für Vikings-Fans: Das sind die 20 besten Serienstarts im Januar

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Januar und suchen euch die 20 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste heraus.

Wenn ihr dachtet, dass Serienfans einen ruhigen Start in das neue Jahr haben könnten, habt ihr euch leider getäuscht. Mit über 100 Neuheiten im Januar legt das Serienjahr 2023 einen fulminanten Start hin und trumpft mit Highlights wie der mit Spannung erwarteten Serienadaption des Videspielkrachers The Last of Us auf.

Aber wo soll man bei den viel zu vielen Serien und Staffeln überhaupt anfangen? Um euch die Auswahl eures nächsten Binges zu erleichtern, haben wir für euch wieder die 20 besten und aufregendsten Serienstarts des Monats herausgesucht



Die 20 wichtigsten neuen Serienstarts bei Netflix, Amazon und mehr im Podcast

Neben der Rückkehr beliebter Serien wie Vikings: Valhalla, The Legend of Vox Machina und Atlanta kommen vor allem Horrorfans im Januar auf ihre Kosten. Mit gleich 5 schaurigen Serienstarts könnt ihr euch an düsteren Wintertagen unter die Decke gruseln.

Während euch der postapokalyptische Survival-Schocker The Last of Us eure Albträume heimsucht, startet die Kult-Puppe Chucky einen blutigen Angriff auf eure Lachmuskeln.

Diese und weitere Serien-Highlights des Monats stellen wir euch im Podcast näher vor.

Ein weiteres Januar-Highlight, das ihr euch unbedingt vormerken sollten, ist die neue Comedy-Serie Shrinking, die das Ted Lasso große Loch in euren Herzen füllen will. Kreiert wurde diese gemeinsam von Scrubs-Schöpfer Bill Lawrence, Ted Lasso-Star Brett 'Roy Kent' Goldstein sowie Hauptdarsteller Jason Segel (How I Met Your Mother). Ihr braucht noch einen weiteren Grund zur Vorfreude? Harrison Ford spielt hier einen liebenswert-grummeligen Psychotherapeuten!

Wird The Last of Us das größte Horrorserien-Hightlight des Jahres?

The Last Of Us - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

