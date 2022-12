Die Mumie-Star Brendan Fraser im emotionalsten Trailer seit Ewigkeiten: Neue Vorschau zu The Whale ist unfassbar berührend und niederschmetternd

Nach ersten kurzen Eindrücken ist jetzt ein längerer Trailer zu The Whale mit Brendan Fraser erschienen. Der neue Film von Darren Aronofsky sieht nach einem der emotionalsten Kinoerlebnisse 2023 aus.

Fans von Brendan Fraser dürfen sich mit The Whale auf das vielleicht berührendste Kinoerlebnis 2023 einstellen. Zum neuen Film von Requiem for a Dream- und Black Swan-Regisseur Darren Aronofsky ist jetzt ein neuer Trailer erschienen, der die unglaublich emotionale Performance des Die Mumie-Stars zeigt. Schaut das Video am besten direkt selbst.

Hier ist der neue Trailer zu The Whale:

The Whale - Trailer (English) HD

Brendan Fraser bringt euch im neuen The Whale-Trailer schon zum Weinen

Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Samuel D. Hunter. Im Film spielt Fraser den fast 300 Kilo schweren Ex-Professor Charlie, der weiterhin Online-Kurse von zuhause aus lehrt. Die Geschichte von The Whale dreht sich um die große Tragödie aus dem Leben der Hauptfigur und wie Charlie versucht, die kaputte Beziehung zu seiner Tochter Ellie (Sadie Sink) zu reparieren.

Nach dem surrealen Schocker mother! mit Jennifer Lawrence schlägt Aronofsky in The Whale deutlich melodramatischere Töne an. Allein der neue Trailer ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle und deutet das große Kino-Comeback von Brendan Fraser an.

Der Die Mumie-Star, der sich aufgrund eines Vorfalls der sexuellen Nötigung länger aus Hollywood zurückzog, scheint nun wieder ins Rampenlicht zurückkehren. Die Oscar-Chancen stehen sicherlich gut für ihn.

In Deutschland müssen wir leider noch eine Weile auf The Whale warten. Bei uns startet der Film am 27. April 2023 in den Kinos.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie findet ihr den neuen Trailer zu The Whale?