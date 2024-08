Die Netflix-Charts werden gerade von einem Zombie-Thriller erobert, in dem ein Virus mit der Auslöschung der Menschheit droht

Die Netflix-Charts werden von einem Zombie-Thriller heimgesucht, in dem sich House of the Dragon-Star Matt Smith und Game of Thrones-Alumna Natalie Dormer tummeln.

Wenn ihr bei dem heißen Sommerwetter Lust auf ein wenig Abkühlung habt, hilft vielleicht ein Blick in die Netflix-Charts. Auf Platz 4 hat es sich aktuell ein eiskalter Sci-Fi-Horrorfilm gemütlich gemacht, der mit einem schrecklichen Virus eure kühnsten Albträume heimsuchen wird. Die Rede ist von Patient Zero.

Darum geht's im Sci-Fi-Horror Patient Zero

In der nahen Zukunft wird die Welt von einer globalen Pandemie überrollt, bei der sich Menschen mit einer mutierten Form der Tollwut infiziert haben und zu brutalen Zombies werden, die jedoch weiterhin mit menschlicher Intelligenz agieren. Der überlebende Morgan (Matt Smith) ist gegen das Virus immun und hat die Fähigkeit, mit den Infizierten in Kommunikation zu treten.

Sony Matt Smith und Natalie Dormer in Patient Zero

So setzt er sich gemeinsam mit der Virologin Dr. Gina Rose (Natalie Dormer) zur Aufgabe, den ersten infizierten Menschen ‒ den Patient Zero ‒ ausfindig zu machen, um von diesem ausgehend ein Heilmittel zu entwickeln. Denn nicht nur möchte Morgan seine betroffene Frau retten, sondern auch die Menschheit.

Dabei kommt ihm jedoch ein Professor (Stanley Tucci) in die Quere, der es sich frisch infiziert zur Aufgabe gemacht hat, das Labor zu zerstören, in dem das Gegenmittel herangezüchtet wird.

Patient Zero auf Netflix wartet mit geballter Star-Power auf ‒ konnte die Kritik aber nicht überzeugen

Auch wenn sich in dem Film der deutschen Genre-Koryphäe Stefan Ruzowitzky (Anatomie) Stars wie Matt Smith (House of the Dragon), Natalie Dormer (Game of Thrones) und Stanley Tucci (Die Tribute von Panem) tummeln, kam der Sci-Fi-Horror bei Kritik und Publikum nur bedingt gut weg.

So hält Patient Zero bei der Moviepilot-Community eine Durchschnittswertung von 5 von 10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes wurde der Film sogar mit einer vernichtenden Pressewertung von 11 Prozent gestraft, während das Publikum hier auf einen Score von 28 Prozent kommt.

Selbst von Patient Zero überzeugen könnt ihr euch aktuell bei Netflix im Streaming-Abo. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit den Film bei den üblichen VoD-Anbietern wie Amazon, Sky, Apple TV, Magenta TV oder Google Play zu leihen oder zu kaufen.

Die 7 teuersten Netflix-Filme aller Zeiten

Netflix investiert unvorstellbare Summen in seine Original-Filme, doch oft stellt sich die Frage: Wohin in aller Welt ist das Geld überhaupt geflossen? Und hat sich der Aufwand wirklich gelohnt? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die teuersten Filme der Netflix-Geschichte an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit einer ganzen Weile will der Streaming-Dienst großen Blockbuster-Produktionen Konkurrenz machen und macht dafür jede Menge Kohle locker. Doch was kommt dabei am Ende heraus?

Wir nehmen die sieben kostspieligsten Filmprojekte des Streaming-Diensts unter die Lupe, um herauszufinden, ob man die neunstelligen Budgets mit dem Erfolg und der Qualität der Filme ins Verhältnis setzen kann.