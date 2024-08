Die Netflix-Charts werden seit Tagen von einem Film mit Those About To Die-Star Emilio Sakraya dominiert, obwohl er damals völlig unterging

In den Netflix-Charts hat sich ein Til Schweiger-Film mit Emilio Sakraya seit Tagen festgesetzt. Im Kino ist die Tragikomödie über einen 18-Jährigen mit bipolarer Störung damals gefloppt.

In den letzten Jahren haben Til Schweiger-Filme an den Kinokassen deutlich an Box Office-Power verloren. Dazu zählt auch seine Regiearbeit Die Rettung der uns bekannten Welt, die im November 2021 veröffentlicht wurde. Die Tragikomödie wurde damals innerhalb der ersten Wochen nach Kinostart von nur 70.000 Menschen gesehen. Zum Vergleich: Honig im Kopf brachte es damals auf über 7 Millionen Zuschauer:innen.

Bei Netflix ist Die Rettung der uns bekannten Welt mit Those About To Die-Star Emilio Sakraya vor kurzem im Streaming-Abo erschienen und scheint für neue Aufmerksamkeit zu sorgen. Seit Tagen hält sich der Mix aus Drama und Komödie in der Film-Top-10.

Til Schweiger-Film in den Netflix-Charts: Darum geht es in Die Rettung der uns bekannten Welt

Die Story dreht sich um den 18-jährigen Paul (Emilio Sakraya), bei dem nach einer Depression mitsamt Suizidversuch eine bipolare Störung diagnostiziert wird. Sein Vater Hardy (Til Schweiger) muss von nun an lernen, als alleinerziehender Vater mit dieser neuen Erkenntnis und seinem Sohn umzugehen.

Als Paul in ein Therapiezentrum für Jugendliche mit psychischen Krankheiten kommt und dort Gleichaltrige mit ähnlichen Problemen und Leiden trifft, freundet er sich mit Toni (Tijan Marei) an. Sie hat ein Missbrauchstrauma und bekommt von ihrer Mutter die Schuld an der Tat ihres Onkels in die Schuhe gesteckt. Gemeinsam brechen Paul und Toni aus der Klinik aus.

Schaut hier noch einen Trailer zu Die Rettung der uns bekannten Welt:

Die Rettung der uns bekannten Welt - Trailer (Deutsch) HD

Wie sieht es mit Those About To Die Staffel 2 aus?

Wer Those About to Die mit Emilio Sakraya mochte, fragt sich sicherlich auch, ob eine zweite Staffel der Gladiatoren-Serie von Amazon Prime kommt. Aktuell ist die Fortsetzung noch nicht offiziell angekündigt worden. Serienschöpfer und Regisseur Roland Emmerich sprach aber schon darüber, dass er eine 2. Staffel für überaus wahrscheinlich hält.

Podcast zum Ende einer Netflix-Ära: Filme wie Rebel Moon wird es nie wieder geben

Netflix steht vor der Wende. Filme wie The Irishman oder Rebel Moon sind Schnee von gestern, familienfreundliche Unterhaltung ist in, gleichzeitig soll die Filmqualität verbessert werden. Das versprechen zumindest manche Prognosen. Was ist dran?

Was ist in den letzten fünf Jahren bei Netflix falsch gelaufen? Warum gehören Filme wie Rebel Moon zum alten Eisen? Und wie sieht die Zukunft aus? Diese und weitere Überlegungen stellen Jenny und Jan Felix in ihrer Diskussion über das Ende einer Netflix-Ära an.