Die Ringe der Macht enthüllt, was es in Herr der Ringe noch nie gab: Adars wahre Hintergründe killen beliebte Fan-Theorie

Wer ist Adar wirklich? In der 6. Folge liefert Die Ringe der Macht nun die überraschende Antwort. Eine beliebte Sauron-Theorie ist damit endgültig widerlegt.

Achtung, Spoiler zur 6. Folge von Die Ringe der Macht: Er spricht wie ein Elb. Er hat Ohren wie ein Elb. Aber er verhält sich nicht wie einer. Die mysteriöse Figur der Ork-Vaters Adar (Joseph Mawle) lässt Fans seit Wochen über seinen wahren Ursprung rätseln. Ist er gar Sauron in verwandelter Gestalt? Folge 6 von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht auf Prime Video * gibt nun endlich Antworten. Eine davon kommt wirklich überraschend.

Die Ursprünge der Orks: Adar ist ein Moriondor

In der 6. Folge mit dem Titel Udûn entfacht die Herr der Ringe-Serie eine brutale Schlacht um das Schicksal der Südlande. Adar verfolgt dabei den Plan, diese Region Mittelerdes für sich zu beanspruchen und in eine Heimat für die ihm untergebenen Orks zu verwandeln. Glücklicherweise eilen die Númenorer, Galadriel und Halbrand zu Hilfe und können Adars Plan (vorerst) vereiteln und ihn gefangen nehmen.

Das Verhör von Galadriel (Morfydd Clark) enthüllt nach Wochen des Rätselratens nun endlich, wer bzw. was Adar eigentlich ist. Und damit präsentiert uns Die Ringe der Macht etwas, das wir in der Herr der Ringe- und in der Hobbit-Trilogie von Peter Jackson zuvor noch nicht zu sehen bekommen haben.

© Amazon Adar

Denn: Einst war Adar ein Elb, welcher von Morgoth verdorben wurde. Adar und weitere entführte Elben wandten sich während des Ersten Zeitalters dem Bösen zu (bzw. wurden durch Folter dazu gezwungen) und dienten fortan dem dunklen Herrscher. Morgoth führte an ihnen finstere Experimente durch und erschuf durch dunkle Magie etwas Neues aus ihnen.

Es gibt mehrere Bezeichnungen für diese verformten Elben. Man nennt sie Moriondor, Söhne des Dunkels oder auch Uruk (die Schwarze Sprache für "Ork"). Genauer genommen sind sie die ersten Orks. Dass Adars Name das elbische Wort für Vater ist, bekommt dadurch eine ganz neue Bedeutung. Er ist tatsächlich ein Vorfahre jener Orks, die nun Mittelerde bzw. bald das neu erschaffene Mordor bevölkern.

Mit der Offenbarung, dass Adar in Wahrheit die Alpha-Version eines Orks ist, beendet die Amazon-Serie nun ein für alle Mal die Spekulation, dass er vielleicht doch einer der Kandidaten für Morgoths Nachfolger Sauron sein könnte. Die Ringe der Macht setzt dabei sogar noch einen drauf und enthüllt, in welcher Verbindung Adar tatsächlich zu Sauron steht.

Adar ist kein Anhänger Saurons ... sondern sein Mörder

Die Enthüllung von Adar als verdorbener Elb und Proto-Ork wurde schon früh von einigen Tolkien-Fans vorausgesagt. Sein Verhältnis zum Bösewicht Sauron hingegen ist eine wirkliche Überraschung. Eigentlich dachte Galadriel, dass sie gerade Saurons Schergen besiegt hat. Adar aber belehrt sie eines Besseren.

Hört hier unserer Podcast-Recap zu Die Ringe der Macht Folge 3 und 4:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Adar und seine Orks dienen Sauron überhaupt nicht. Dessen Verbündete sollen bereits vor einiger Zeit das Vertrauen in ihn verloren haben und Adars Kampf galt allein der Errichtung einer neuen Ork-Heimat. In Wahrheit soll Sauron sogar schon tot sein. Und Adar gibt sich als dessen Bezwinger zu erkennen – was Herr der Ringe-Fans und Galadriel ihm natürlich nicht abkaufen.



Die Ringe der Macht vollzieht hierbei eine clevere Wendung, die die bisherige Erwartungshaltung an Saurons Machteinfluss komplett auf den Kopf stellt. Totgeglaubt und ohne Monsterarmeen ist er zum aktuellen Zeitpunkt erst am Anfang seiner Entwicklung (zurück) zum mächtigen Herrscher des Bösen.

Auf die drängendste Frage bleibt uns die Herr der Ringe-Serie aber weiterhin eine Antwort schuldig: Wo ist Sauron jetzt?

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.