Herr der Ringe-Serie will uns reinlegen: 4 neue Hinweise, dass Halbrand Sauron ist

Die Ringe der Macht möchte Halbrand in Folge 6 von allen Sauron-Anschuldigungen freisprechen und bewirkt damit das Gegenteil. Er muss der Herr der Ringe-Bösewicht sein.

Die große Enthüllung Saurons rückt immer näher. Neben der wahren Identität des Fremden ist die Frage nach dem derzeitigen Verbleib Saurons das größte Rätsel, das Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht noch lösen muss. Da ist es wenig verwunderlich, dass die Amazon-Serie vor dem nahenden Staffelfinale ein großes Ablenkungsmanöver zu starten versucht. Achtung, Spoiler zu Folge 6:

Immer wieder fällt der Bösewicht-Verdacht auf den mysteriösen Halbrand (Charlie Vickers). In Folge 6 geht er nun als Held und König aus der brutalen Schlacht um die Südlande hervor, der das Böse bezwingen konnte. Aber die Episode untermauert nur die Theorie: Halbrand muss in Wahrheit Sauron sein. Dafür liefert "Udûn" auf Prime Video * vier neue Hinweise zu den ohnehin schon angehäuften.

Halbrand ist Sauron: Das sind die Hinweise in Die Ringe der Macht Folge 6

Dass hinter Halbrand mehr stecken könnte, als bloß ein unfreiwillig prophezeiter König der Südlande, ist eine der populärsten Theorien zur Amazon-Serie. Die Spekulationen reichen vom gestaltwandlerischen Sauron bis zum Hexen-König von Angmar. Am Ende von Folge 6 aber scheint diese Theorie widerlegt worden zu sein. Warum sollte Sauron den Menschen im Kampf gegen Adar und die Orks helfen? Halbrand hätte während der Schlacht jede Chance gehabt, Galadriel (Morfydd Clark) und Co. zu verraten. Aber er tat es nicht.

© Amazon Können diese Augen lügen?

Die Ringe der Macht geht sogar soweit, eine Art Romanze zwischen Galadriel und dem verwegenen Südländer anzudeuten. Und genau hier sollten Fans stutzig werden. Will uns die Serie auf eine falsche Fährte führen, um den maximalen Überraschungsfaktor bei der Sauron-Enthüllung zu erzielen? Viele Kandidaten gibt es nicht mehr. Da erscheint es logisch, dass Der Herr der Ringe diesen Weg wählt. Denn eigentlich sind Halbrands wahre Absichten kaum übersehbar.



Sauron-Hinweis 1: Adar erkennt seine neue Gestalt nicht

Die vielen Szenen zwischen Halbrand, Galadriel und Adar (Joseph Mawle) sind tatsächlich auf zwei Ebenen lesbar. Sie ergeben sogar noch mehr Sinn, wenn wir uns vorstellen, dass in Wahrheit Sauron hier spricht. "Wisst Ihr noch, wer ich bin?", fragt er den gefallen Adar. Es ist nicht die Frage eines Südländers, dem der Ork-Vater einst Leid zufügte. Es scheint viel eher ein Test Saurons zu sein, ob er auch wirklich nicht in seiner neuen Gestalt erkannt wird.



Sauron-Hinweis 2: Er und Adar sind Feinde

Die 6. Episode macht deutlich, dass Halbrand rachsüchtig ist und einen Groll gegen Adar hegt. "Ihr wisst nicht, was er getan hat.": Was er ihm angetan haben soll, wird nicht direkt ausgesprochen. Aber die Folge selbst liefert die logische Begründung: Die Orks wandten sich gegen ihren Heerführer und Adar tötete Sauron schließlich (was er natürlich überlebte). Da wären wir auch sauer.

Sauron-Hinweis 3: Halbrand ist König für 5 Minuten

Sollte Halbrand wirklich nur ein gewöhnlicher Mensch und widerwilliger König sein, wäre seine Geschichte mit dieser Folge abgeschlossen. Seine Bestimmung war es, die Menschen der Südlande zu vereinen und zu ihrem König zu werden. Diese Aufgabe hat er füllt – für wenige Minuten. Denn nach der Eruption des Schicksalsberges gibt es keine Südlande mehr. An ihrer Stelle existiert nur das von Asche bedeckte Mordor.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - SDCC Trailer (Deutsch) HD

Sauron-Hinweis 4: Er nutzt Galadriels Gefühle aus

Damit wären wir auch schon wieder bei Galadriel. Die angedeuteten Gefühle zwischen Halbrand und der späteren Elben-Fürstin ergeben eigentlich nur Sinn, wenn es sich in Wahrheit um eine perfide Täuschung Saurons handelt. Ihre Beziehung stünde langfristig im krassen Gegensatz zur Tolkien-Lore. Vielmehr scheint sie ein Mittel zum Zweck zu sein, um die Gunst der Elben zu erlangen.

Die bisherigen Sauron-Hinweise: Nur so ergibt Halbrand Figur einen Sinn

Die Ringe der Macht streut in den ersten sechs Episoden zu viele Hinweise auf Halbrands wahre Identität und hält sich auffällig bedeckt mit Infos zu seiner Vergangenheit, als dass wir dies übersehen könnten. Hier ist eine kleine Auswahl an bisherigen Verweisen auf seine eigentlich böse Natur:

“ Das Aussehen kann oft trügen. ” ist eines der ersten Dinge, die er sagt

” ist eines der ersten Dinge, die er sagt Halbrand opfert ohne Zögern die Leben seiner Floßkollegen

die Leben seiner Floßkollegen Sein Name " hängt davon ab, wen man fragt "

" " Halbrand scherzt über sein Amulett: " Ich fand das bei einem Toten "

" Er rettet sich mehrfach wortgewandt aus Situationen



aus Situationen Er schreckt nicht vor Gewalt zurück und verprügelt Númenorer

zurück und verprügelt Númenorer Er gibt Galadriel zweifelhafte Ratschläge , die Angst ihrer Feinde auszunutzen



, die Angst ihrer Feinde auszunutzen Er will Schmied werden

werden Orks haben ihn aus seiner Heimat vertrieben (Adar besiegte Sauron)

Für Herr der Ringe-Fans kommt der potenzielle Twist sowieso nicht überraschend. Wir wissen, dass Sauron ein Gestaltwandler ist und später als Valar-Gesandter Annatar sogar ganz Mittelerde reinlegt und die Ringe der Macht verteilt. Aber warum soll er sich ausgerechnet als Halbrand ausgeben?

Eine mögliche und simple Erklärung: Die Person Halbrand existierte wirklich und wurde von Sauron getötet, der dessen Platz einnahm. Bzw. raubte er dessen Amulett, anhand dessen er von Bronwyn als König erkannt wird. Als versprochener König der Südlande bzw. nun Mordors kann er mehr Anhänger und Verbündete auf seine Seite ziehen, als einfach ohne Armee dort einzumarschieren und den abtrünnigen Adar und seine Orks zu bekämpfen.

© Amazon Galadriel und Halbrand

Sauron ist ein Meister der Täuschung und Manipulation. Und die Herr der Ringe-Serie möchte genau das auf die Seherfahrung projizieren und auch uns täuschen. Wir können schon jetzt den Schmerz Galadriels fühlen, wenn sie früher oder später herausfindet, dass sie sich mit dem Wesen angefreundet hat, das den Tod ihres Bruders verschuldete und das sie als ihren ärgsten Feind sie die ganze Zeit suchte.

Für die finalen zwei Folgen der ersten Staffel Die Ringe der Macht bleiben noch ein paar spannende Fragen offen: Wie lange wird Halbrand die Täuschung aufrecht erhalten? Was ist Saurons großer Masterplan? Und was befindet sich eigentlich in Halbrands Säckchen, das er um den Hals trägt? Vielleicht ein magischer Ring?

