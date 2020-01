Die Schöne und das Biest: Der erfolgreichste Film 2017 feiert Premiere im TV

Erstmals wird Disneys Realfilm Die Schöne und das Biest im deutschen Free-TV gezeigt. Er ist nicht nur der erfolgreichste Film 2017, sondern auch einer der besten Disney-Live-Action-Remakes.

Als eingesperrte Belle soll Emma Watson in der Disney-Realverfilmung Die Schöne und das Biest dem verzauberten Prinzen (Dan Stevens) in seinem Schloss zeigen, dass wahre Schönheit von innen kommt. 2017 kam die Neuauflage mit dem Harry Potter-Star in die Kinos und kommt nun das erste Mal im deutschen Free-TV.

Weltweit spielte Die Schöne und das Biest über 1,26 Milliarden US-Dollar ein und ist damit der erfolgreichste Film des Jahres 2017. Wenn man bedenkt, mit welchen Werken der Disney-Realfilm einst konkurrierte, ist der erste Platz umso beachtlicher!

Disney gegen Marvel und DC

Die Konkurrenz, gegen die Disney mit Die Schöne und das Biest im Jahr 2017 auf der Kinoleinwand antreten musste, war groß. Das zeigt die Top 10 der erfolgreichsten Filme des Jahres. Darin sind unter anderem Filme von Marvel, DC und weitere Franchises (laut BusinessInsider):

Dies ist im Jahr 2017 also ein beachtlicher Sieg gewesen. Und die Zuschauer stürmten nicht nur in Scharen in die Kinos, sie mochten die Realverfilmung von Die Schöne und das Biest auch.

Schon gelesen? Die 20 erfolgreichsten Filme 2019 weltweit

Bei der Kritikensammelseite Rotten Tomatoes erhält das Werk sowohl von Kritikern als auch von Usern überwiegend positive Bewertungen. So vergeben etwa 80 Prozent der 86.103 Abstimmenden dem Film mehr als 3,5 von 5 Sternen.

Community-Bewertung von Die Schöne und das Biest

Die Schöne und das Biest schafft es auch noch auf ein weiteres Siegertreppchen. Für die Moviepilot-Community ist das Werk von Bill Condon nämlich mit durchschnittlich 6,8 Punkten das drittbeste Live-Action-Remake. Geschlagen wird der Film nur noch von The Jungle Book (7 Punkte) und Christopher Robin (7,1 Punkte).

Alle neuen Disney-Remakes im Ranking: Unsere Liste der besten & schlechtesten Filme

Am heutigen ersten Tag des neuen Jahres habt ihr die Möglichkeit, die Disney-Realverfilmung zum ersten Mal im Free-TV zu sehen. Die Schöne und das Biest läuft am 1. Januar 2020 um 20:15 Uhr bei Sat. 1.

Auf welchem Platz der Lieblings-Disney-Realfilme steht Die Schöne und das Biest bei euch?