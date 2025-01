Neue Hunger Games-Geschichte verrät jetzt schon 6 Dinge über den Haymitch-Film

Die Rückkehr nach Distrikt 12 und in die Hunger Games wird dramatisch. Das zumindest verspricht das erste Kapitel, dass soeben zum neuen Tribute von Panem-Buch veröffentlicht wurde.

Der neue Tribute von Panem-Film nimmt mit Infos zur nächsten Vorgeschichte immer klarere Formen an. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ist 24 Jahre vor Katniss' ersten Spielen und 40 Jahre nach Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes angesiedelt. Nun schenkte Autorin Suzanne Collins der Welt sogar schon das erste Kapitel der Haymitch-Story, zwei Monate vor der Romanveröffentlichung.

Im neuen Hunger Games-Einblick hat Haymitch viel mit Katniss gemeinsam

People veröffentlichte soeben den ersten Ausschnitt des neuen Hunger Games-Buches Sunrise of the Reaping, natürlich vorerst nur auf Englisch. Trotzdem erhalten Tribute von Panem-Fans hier schon spannende Einblicke zu den Ereignissen der 50. Hungerspiele mit doppelter Teilnehmer-Anzahl und der Situation des jungen Haymitch Abernathy, der diese zu einem hohen Preis gewinnen wird. Die spannendsten Erkenntnisse zu dem Fanliebling, der in vier Filmen von Woody Harrelson gespielt wurde, haben wir hier aus dem Kapitel für euch herausgefiltert:

Haymitch ist bei "seinen" Hungerspielen 16 Jahre alt. Der Erntetag, bei dem Kinder für die tödlichen Spiele ausgewählt werden, ist zugleich sein Geburtstag.

alt. Der Erntetag, bei dem Kinder für die tödlichen Spiele ausgewählt werden, ist zugleich sein Geburtstag. Er hat einen jüngeren, 10-jährigen Bruder namens Sid .

. Haymitch hat außerdem eine Freundin und zwei Lieblingsbeschäftigungen: "Zeit verschwenden und mit meinem Mädchen, Lenore Dove , zusammen sein."

Seine Familie ist arm : Er muss selbst hart arbeiten, das Essen ist meist schlecht und seine Mutter näht Hosen aus alten Mehlsäcken der Regierung (weshalb auf Haymitchs Hintern die Aufschrift "mit freundlicher Genehmigung des Kapitols" prangt).

: Er muss selbst hart arbeiten, das Essen ist meist schlecht und seine Mutter näht Hosen aus alten Mehlsäcken der Regierung (weshalb auf Haymitchs Hintern die Aufschrift prangt). Seine 35-jährige Mutter hat Haymitch mit 19 bekommen, ist aber früh verwitwet .

. Gemeinsamkeiten mit Katniss hat Haymitch gleich mehrere: Er lebt im Saum von Distrikt 12, plant mit seinem Bruder einen Abstecher in den angrenzenden Wald und verlor seinen Vater in der Kohle-Mine.

Da sich die Tribute von Panem-Filme bisher immer eng an die Buchvorlagen hielten, ist es wahrscheinlich, dass diese Informationen auch in die bereits geplante Kino-Adaption Eingang finden.

Wann kommt das neue Hunger Games-Buch und wann startet der 6. Film der Sci-Fi-Reihe?

Das deutsche Buch Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an * wird zusammen mit der englischen Ausgabe am 18. März 2025 veröffentlicht. Der nächste Hunger Games-Film, der Haymitchs Hungerspiele verfilmt, soll dann am 19. November 2026 in die Kinos kommen.

Francis Lawrence befindet sich in Gesprächen, nach den letzten vier Panem-Filmen auch bei Teil 6 die Regie zu übernehmen. Die Besetzung steht noch nicht fest, auch wenn es natürlich vorab Favoriten für den jungen Haymitch gibt.



