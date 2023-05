"Die Welt ist nicht bereit für sie": Sci-Fi-Epos Dune 2 kriegt neue Hauptfigur und das musst du über Prinzessin Irulan wissen

Marvel-Darstellerin Florence Pugh ist einer der Neuzugänge im Cast des kommenden Sci-Fi-Epos Dune 2. Aber wer genau verbirgt sich hinter ihrer Figur Irulan?

Der kommende Sci-Fi-Kracher Dune 2 wartet neben Rückkehrern wie Paul Atreides (Timothée Chalamet) mit einigen spannenden Neuzugängen in der Riege der Figuren auf. Viele freuen sich am meisten auf Marvel-Star Florence Pugh (Black Widow), die die geheimnisvolle Prinzessin Irulan spielen soll. "Die Welt ist nicht bereit für sie", begeistern sich manche Fans bereits auf Twitter . Aber was steckt hinter der Rolle?

Nach Marvel: Florence Pughs Prinzessin Irulan verkörpert wichtigste Dune 2-Entwicklung

Irulan ist die älteste Tochter des unfassbar mächtigen Imperators Shaddam Corrino IV. (Christopher Walken), der in der Buchvorlage Dune – Der Wüstenplanet über das bekannte Universum herrscht. Wie in Dune schon auf der Leinwand zu sehen war, hintergeht er Pauls Vater Leto (Oscar Isaac) und überlässt den Wüstenplanet Arrakis erneut den finsteren Harkonnen.

Warner Bros. Florence Pugh dokumentiert im neuesten Dune 2-Trailer die Geschichte von Arrakis

Irulans Position könne nicht prekärer sein, erklärte Dune-Regisseur Denis Villeneuve gegenüber Vanity Fair . Zwar gehört sie der mächtigsten Familie des Universums an, "aber sie hat Angst, dass ihr Vater den Thron verlieren könnte". Dann wäre sie lediglich ein Spielball zwischen den Interessen der Häuser Atreides und Harkonnen.

Vorsicht, ab hier folgen Spoiler zu Dune 2!

Im zweiten Teil von Herberts Roman, der Vorlage für Dune 2 sein soll, besiegt Paul mithilfe des Wüstenvolks der Fremen sowohl die Harkonnen wie die Kräfte des Imperators. Er zwingt ihn, ihm Irulan zur Frau zu geben und besteigt selbst den Thron des bekannten Universums.

In der Folge muss sich Irulan mit Pauls Geliebten Chani (Zendaya) arrangieren, der dessen ganze Zuneigung gilt. Schließlich betätigt sie sich als Chronistin seiner Herrschaft und stellt sich als eigentliche Erzählerin von Herberts Buchvorlage heraus.

Wann kommt das Sci-Fi-Epos Dune 2 ins Kino?

Wie genau Villeneuve Irulans Rolle in seiner Adaption umsetzen will, ist allerdings noch nicht abzusehen. Spätestens zum Dune 2-Kinostart am 2. November 2023 werden Fans Gewissheit haben.

