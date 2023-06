Die wichtigsten Fragen zu Avatar 2 erklärt: Wer ist Kiris Vater und wie viel hat der Sci-Fi-Film eingenommen?

Wer spielt Kiri, Spider und Ronal in Avatar 2? Und wie erfolgreich war der Film? Egal welche Frage ihr euch nach dem Stream bei Disney+ stellt, in diesem Artikel kriegt ihr die Antwort.

Nach knapp einem halben Jahr ist es so weit: Avatar 2 hat den Weg aus dem Kino zur Streaming-Plattform Disney+ * gefunden. Wenn ihr ein Abo abgeschlossen habt, könnt ihr den Film hier ohne Aufpreis schauen. Bei Anbietern wie Amazon wird eine Leihgebühr fällig.

Avatar 2: The Way of Water baut die Mythologie aus dem ersten Teil Avatar - Aufbruch nach Pandora weiter aus. Die Welt wird komplexer. Wir beantworten in diesem Artikel die wichtigsten Fragen zum Film.

Worum geht es in Avatar 2?

In der Handlung von Avatar 2 muss Jake (Sam Worthington) mit Neytiri (Zoe Saldana) und ihren gemeinsamen Kindern die Wälder von Pandora verlassen. Zuflucht finden sie beim Wasser-Stamm der Metkayina, wo sie allerdings nicht lange vor der nächsten feindlichen Bedrohung sicher sind.



Wann startet Avatar 3?

Die Fortsetzung Avatar 3 erscheint am 20. Dezember 2024 in den deutschen Kinos. Das steht bereits fest. Derzeit laufen die letzten Arbeiten an dem Film, vor allem die aufwändigen CGI-Welten erfordern nach dem eigentlichen Dreh noch viel Zeit.

Spider und Ronal: Wie sehen die Avatar 2-Stars hinter den Masken aus?

Ein großer Teil der Besetzung von Avatar 2 verschwindet den gesamten Film über hinter den blauen Na'vi-Masken, die mit dem Motion-Capture-Verfahren zum Leben erweckt wurden. Eine Ausnahme ist der Menschenjunge Spider, der von Jack Champion gespielt wird. Die Kriegerin Ronal verkörpert Superstar Kate Winslet.

Wie viel hat Avatar 2 in den Kinos eingenommen?

Avatar 2 war ein gewaltiger Erfolg an den Kinokassen. Mit einem Einspielergebnis von 2,32 Milliarden US-Dollar ist er der dritterfolgreichste Film der Kinogeschichte. Regisseur James Cameron soll 95 Millionen US-Dollar mit dem Erfolg verdient haben.

Wer ist der Vater von Kiri?

Die Figur Kiri (Sigourney Weaver) ist das wahrscheinlich größte Rätsel in Avatar 2. Die Bedeutung der Tochter von Grace Augustine (ebenfalls Sigourney Weaver) ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Kiri, so deutet es der Film an, hat keinen Vater im herkömmlichen Sinne. Lest hier unsere ausführliche Erklärung zur Eywa-Superheldin:

Wie wurde Avatar 2 gedreht?

Die Dreharbeiten von Avatar 2 waren extrem aufwändig. Für die vielen Unterwasser-Szenen entwickelte James Cameron ein neues Verfahren. Die komplexen CGI-Welten, in die echte Schauspieler gesetzt wurden, entstanden auf einem der abstraktesten Filmsets der Geschichte.

Ist Vin Diesel in Avatar 2 dabei?

Nein, Vin Diesel hat keine Rolle in Avatar 2 übernommen. Sein Name taucht im Abspann nicht auf und auch die Filmdatenbank IMDB führt ihn nicht im Zusammenhang mit dem Sequel . Das heißt aber nicht, dass wir Diesel nie in der Reihe erleben werden.



