Diese Horror-Reihe stirbt zu Recht nicht aus: Bei Amazon gibt es die fantastische Neuauflage von 36 Jahre altem Kultfilm

Diese Horror-Reihe existiert zu Recht seit mehreren Jahrzehnten. Bei Amazon Prime gibt es den großartigen, neuesten Film, der sich zum Glück nicht sonderlich ernst nimmt.

Im Jahr 2019 kam 31 Jahre nach Chucky - Die Mörderpuppe und 6 Fortsetzungen später ein Reboot des ersten Teils: Child’s Play. Und diese Neuauflage macht überraschend viel Spaß. Der Regisseur Lars Klevberg beweist, dass Reboots eben doch funktionieren, wenn die Vorlage ernst genommen wird. Hier bedeutet das, den Ernst wegzulassen und ihr könnt das Ganze bei Amazon gegen eine kleine Leihgebühr streamen.

Die Mörderpuppe ist zurück: Darum geht’s im Reboot von Chucky

Wer das Original von 1988 kennt, weiß ganz genau, was es mit der Mörderpuppe auf sich hat. Chucky ist der Name einer sprechenden Spielpuppe, die bei Kleinkindern in den USA unglaublich beliebt ist. Als Andy Barclay (Gabriel Bateman) im Reboot endlich sein eigenes Exemplar in die Finger bekommt, weicht der Freude schnell Misstrauen und Irritation. Chucky hat offenbar eine eigene Persönlichkeit, die vor allem durch ihre Mordlust angetrieben wird.

Beim Reboot von Lars Klevberg kommen Chucky-Fans voll auf ihre Kosten. Das Original war schon eine Komödie und die Besetzung macht deutlich, dass alles mit einem großen Augenzwinkern zu nehmen ist. Awkward-Comedy-Genie Aubrey Plaza spielt die alleinerziehende Mutter von Andy, Karen, und sorgt für eine gehörige Portion unangenehm witziger Situationen. Chucky wird von keinem Geringeren als Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill gesprochen. Absurder geht es kaum.

Das macht die Horror-Neuauflage zu einem Film unserer Zeit

Schon Tom Hollands Chucky – die Mörderpuppe aus dem Jahr 1988 nahm sich nicht besonders ernst, wenn Brad Dourif durch Voodoo-Magie in einer Puppe gefangen wird. Von den Kreischereien seines Puppen-Daseins mal ganz zu schweigen. Das Reboot ist ganz auf der Höhe der Zeit. Die Neuauflage spielt mit den Ausrutschern und Eigenheiten heutiger KI-Systeme wie Alexa oder Siri.

Child's Play nimmt auch die oftmals viel zu ernsten Horrorfilme auf die Schippe, in dem er typische Situationen ad absurdum führt. Das Reboot mag keine Revolution sein. Man spürt aber, dass der Vorlage Respekt erwiesen wurde. Spaß und Trash sind oberste Priorität und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wollt ihr mal ein Reboot sehen, das sich wirklich lohnt? Mit dem 2019 erschienen Child’s Play kommen Horror-, Chucky- und Comedy-Fans voll auf ihre Kosten. Tolle Horrorkomödien sind selten, aber diese ist eine.

Child’s Play streamt gegen eine kleine Leihgebühr bei Amazon, Apple, Maxdome und weiteren Anbietern.

