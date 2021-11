Diese Woche neu bei Amazon Prime: Mega-Flop mit Ryan Reynolds, ein Horror-Meisterwerk und 42 weitere Filme & Serien

Amazon Prime liefert Nachschub: Diese Woche kommen vor allem Ryan Reynolds-Fans und Horror-Jünger:innen auf ihre Kosten.

Amazon Prime macht den November zum Fantasy-Monat. Nicht nur wird der Streamingdienst bald allen Harry Potter-Fans ein Riesengeschenk machen, auch diese Woche gibt es jede Menge fantastischen Nachschub. Dazu zählt ein großer Ryan Reynolds-Flop und ein Horror-Geniestreich von 2020.

Neu bei Amazon Prime: Ryan Reynolds setzt sich mit Fantasy-Flop in die Nesseln

Bei ersterem Amazon-Tipp handelt es sich um R.I.P.D. - Rest in Peace Department, in dem Reynolds und Jeff Bridges als untote Cops das Diesseits vor garstigen Geistern bewahren. Kritiken und Einspielergebnisse des teuren Blockbusters waren zwar äußerst dürftig, aber gerade Fans der beiden Hauptdarsteller können dennoch einen Blick riskieren.

R.I.P.D. - Trailer (Deutsch) HD

Neu bei Amazon Prime: Horror-Auswahl mit Meisterwerk und Serien-Nachschub

Wem das in Sachen Grusel zu lasch ist, sollte zu Der Unsichtbare greifen: Hier fühlt sich Cecilia Kass (Elisabeth Moss) von ihrem gewalttätigen Ehemann verfolgt. Schließlich scheint er die Fähigkeit erworben zu haben, unsichtbar zu werden – anders kann sie sich sein Übergriffe nicht mehr erklären. Die Adaption des Buches von H.G. Wells wurde 2020 zum Überraschungshit und hauchte einem ganzen Horror-Universum neues Leben ein.

Derweil kommen Serien-Fans mit ihren Lieblingsheld:innen auf ihre Kosten: Von Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond ist diese Woche je eine neue Folge erschienen. Grusel-Spaß fürs Wochenende ist also garantiert.

Der Unsichtbare - Trailer (Deutsch) HD

Neue Filme auf Amazon Prime diese Woche

Neue Serien auf Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.



Podcast: Die besten Serienstart im November 2021

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die spannendsten Serien zusammengetragen, die im November zu Netflix, Amazon und Co. kommen.

Ob Science-Fiction-Highlights wie Cowboy Bebop, Serien-Rückkehrer wie Dexter und Succession, die heiß erwartete Fantasy-Serie Das Rad der Zeit oder Marvel-Nachschub mit Hawkeye: Bei den Streaming-Starts im November ist für alle etwas dabei.

