Dieser verstörende Sci-Fi-Horror mit Scarlett Johansson wurde zum besten britischen Film des 21. Jahrhunderts gewählt

Ein Sci-Fi-Horrorfilm von 2013 wurde zum besten britischen Film des neuen Jahrtausends gewählt. Er zeigt Scarlett Johansson in ihrer verstörendsten Rolle.

Marvel-Star Scarlett Johansson hat viele tolle Rollen gespielt. Eine ihrer besten wurde nun in einer Kritiker:innen-Umfrage der Kino-Seite Massive Cinema zum besten britischen Film des 21. Jahrhunderts gewählt. Es handelt sich um den Sci-Fi-Horror Under the Skin.

Scarlett Johansson als Horror-Alien: Bester UK-Film des 21. Jahrhunderts ist Sci-Fi-Hit

Der Film von Jonathan Glazer (Sexy Beast) ist einzigartig. Die Geschichte um ein außerirdisches Wesen, das in Gestalt von Johansson Männer verführt und verschwinden lässt, erschließt sich erst mit der Zeit. Johansson ist in ihrer verstörendsten Rolle zu sehen.

Ihr Schauspiel und die schwer lesbare Story machen den Film mysteriös, aber auch unglaublich reichhaltig. Anhand des mörderischen Treibens ihrer Figur werden auch Themen wie Isolation und die Abscheu gegenüber dem Fremden verhandelt. Das Sci-Fi-Meisterwerk gibt es mittlerweile auf Amazon Prime zu streamen.

Wer sich fragt, wie aussagekräftig die Massive Cinema-Umfrage ist, sei beruhigt. Unter den stimmberechtigten Kritiker:innen findet sich langjährige Mitarbeiter:innen von Empire oder Variety (via Massive Cinema ). Die können sich zwar irren, ihre Platz 1-Auswahl ist aber goldrichtig.

