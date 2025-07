Direkt nach Brick streamen: Stephen King-Film über Horror-Hotelzimmer, aus dem es kein Entkommen gibt

Ihr habt gerade Brick auf Netflix gesehen und wollt euch gleich wieder in einem fiktiven Raum isolieren? Dann haben wir einen Film-Tipp für euch, in dem Stephen King euch in ein Hotelzimmer einsperrt.

Die deutsche Netflix-Produktion Brick mauert Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee auf mysteriöse Weise in die eigenen vier Wände ein. Ein unheimliches Konzept, mit dem sich auch schon Horror-Maestro Stephen King im Rahmen seiner Kurzgeschichte 1408 befasste. 2007 verfilmte Mikael Håfström den Horror-Stoff unter dem Titel Zimmer 1408 – unser heutiger Film-Tipp für Fans des aktuellen Netflix-Formats.

Brick-Fans sollten sich den Stephen King-Film Zimmer 1408 vormerken

In Zimmer 1408 geht es um Mike Enslin (John Cusack), den zynischen Autor von Büchern über übernatürliche Phänomene, an die er selbst kein Stück glaubt. Nach Erhalt einer Warnung, die er als Herausforderung versteht, checkt er in das New Yorker Hotel The Dolphin ein, dessen Manager Gerald Olin (Samuel L. Jackson) ihn insbesondere vor Raum 1408 warnt. Angeblich hält niemand es länger als eine Stunde darin aus und in den letzten 95 Jahren sollen 56 Besucher:innen darin verstorben sein. Mike lässt sich davon nicht abhalten.

Dass an den Gruselgeschichten über Zimmer 1408 doch etwas dran sein könnte, wird Mike kurz nach dem Check-in klar. Unerklärliche Dinge gehen vor sich und bald schon sieht der skeptische Autor Geister. Dabei muss Mike auch an seine verstorbene Tochter Katie (Jasmine Jessica Anthony) denken, die bald darauf als Geist in das Hotelzimmer eincheckt.

Gibt es noch ein Entkommen für Mike – oder wird er das 57. Opfer des verwunschenen Zimmers 1408?

Ein Horror-Hotel, mehrere Film-Enden

Zimmer 1408 ist nicht zur für die Tatsache bekannt, eine der besseren Stephen King-Verfilmungen zu sein. Der Film ist auch berüchtigt für seine verschiedenen Enden (via ScreenRant ). Von der fröhlicheren Kinoversion, die auch auf der DVD zu sehen ist, gibt es zwei Versionen mit leichten Unterschieden. Dann ist da noch der etwas deprimierende Director's Cut, der ab dem Blu-ray-Release als Standard gilt und auch in den meisten Streaming-Versionen vorliegt. Das vierte Ending ist die traurigste Version, war aber nie mehr als ein alternatives Ende, das man als Bonusmaterial sehen konnte.

Die deutsche Blu-ray von Senator* enthält sowohl die Kinoversion als auch den Director's Cut.

Wo kann man Zimmer 1408 streamen?

Aktuell hat kein Streamer den Stephen King-Film als Flatrate-Titel. Man kann Zimmer 1408 aber bei Amazon, MagentaTV, YouTube, Apple TV und Co. leihen oder kaufen.

