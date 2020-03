Disney+-Angebot wächst weiter: Alle neuen Filme und Serien im April

Disney+ reicht Filme und Serien nach. Neben neuen The Mandalorian-Episoden gibt es den aktuellen Toy Story-Film und einige überraschende Klassiker. Die April-Übersicht.

Wie Netflix, Sky und Amazon wechselt Disney+ das Angebot von Monat zu Monat durch, wenn auch nicht ganz so stark. Aber Filme verschwinden aus dem Programm und neue kommen dazu. In der ersten Monatsvorschau seit dem Start des Disney-Streamingdienstes in der letzten Woche sehen wir jetzt, wie Disney+ sein Startangebot um weitere Titel ergänzt.

Disney+ mit Star Wars im April: Neue Mandalorian-Episoden

Die Marvel- und Star Wars-Welten sind erstmal ausgefüllt. Beim MCU gesellte sich mit Ant Man and the Wasp der letzte Film des Universums zum Angebot. Auf Star Wars 9 müssen wir ohnehin noch länger warten. Star Wars-Fans dürfen sich im April aber auf weitere Folgen The Mandalorian freuen: 4 Episoden fließen ins Angebot. (Alle Sendetermine der Star Wars-Realserie)

Für die Film-Highlights im April sind deshalb Pixar und die Disney-Realfilme zuständig. Der vierte Teil der Toy Story-Reihe fehlte bislang noch, Alles hört auf kein Kommando startet nun am 11. April in der Flatrate. Vier Tage später ist der Winnie Puh-Film Christopher Robin dran. Edward mit den Scherenhänden ist kein Disney-Film, wanderte aber mit dem 20th Century Fox-Kauf ins Portfolio. Der Rest der neuen Inhalte setzt sich vor allem aus Bonusmaterial und kleinen Specials für bekannte Marken zusammen.

Alle neuen Disney+-Filme- und Serien

