The Mandalorian Folge 3: Alle Infos zur Star Wars-Serie im Stream auf Disney+

Die 1. Staffel von The Mandalorian ist endlich auch in Deutschland zu sehen. Hier sammeln wir fortlaufend alle wichtigen Infos zu den einzelnen Folgen.

Nachdem die erste Folge von The Mandalorian auf ProSieben ihre Free-TV-Premiere gefeiert hat, ist die erste Star Wars-Realserie hierzulande auf Disney+ zu sehen. Nachfolgend haben wir eine Übersicht über alle Folgen der ersten Staffel erstellt und werden diese nach und nach mit den neusten Informationen aktualisieren.

Insgesamt acht Episoden erwarten uns im Rahmen der 1. Staffel von The Mandalorian, die exklusiv für den Streaming-Dienst Disney+ produziert wurde. Das bedeutet auch, dass die Abenteuer von Pedro Pascals Mandalorianer vorerst nicht auf Blu-ray und DVD erscheinen werden. Über alle Ankündigungen in diese Richtung halten wir euch aber auf dem Laufenden.

Alle Folgen von The Mandalorian Staffel 1 auf Disney+

Folge 1: Der Mandalorianer (bei Disney+ ab 24. März 2020)



(bei Disney+ ab 24. März 2020) Folge 2: Das Kind (Ausstrahlung: 24. März 2020)

(Ausstrahlung: 24. März 2020) Folge 3: Der Fehler (Ausstrahlung: 27. März 2020)

(Ausstrahlung: 27. März 2020) Folge 4: Die Zuflucht (Ausstrahlung: 3. April 2020)

(Ausstrahlung: 3. April 2020) Folge 5: Der Revolverheld (Ausstrahlung: 10. April 2020)

(Ausstrahlung: 10. April 2020) Folge 6: Der Gefangene (Ausstrahlung: 17. April 2020)



(Ausstrahlung: 17. April 2020) Folge 7: Die Abrechnung (Ausstrahlung: 24. April 2020)

(Ausstrahlung: 24. April 2020) Folge 8: Erlösung (Ausstrahlung: 1. Mai 2020)

© Disney The Mandalorian

The Mandalorian entführt an den Rand der Galaxis und setzt rund fünf Jahren nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter ein. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich ein von Pedro Pascal verkörperter Kopfgeldjäger, der ganz in der Tradition von Clint Eastwoods schweigsame Revolverhelden steht.

Unser erster Eindruck: The Mandalorian ist ein fantastischer Weltraum-Western

Allgemein erinnert The Mandalorian sehr stark an Western und Samuraifilme, angefangen bei Für eine Handvoll Dollar bis hin zu Die sieben Samurai. Bereits George Lucas hat sich von ähnlichen Vorbildern inspirieren und beeinflussen lassen, als er 1977 den Krieg der Sterne erstmals auf die große Leinwand brachte.

Alle Infos zu The Mandalorian Folge 1: Der Mandalorianer

Im Serienauftakt erhält der Mandalorianer einen neuen Auftrag von einem imperialen Klienten. Dieser führt ihn nicht nur mit dem Ugnaught Kuiil, sondern ebenfalls dem Killerdroiden IG-11 zusammen. Am Ende der Folge stellt sich heraus, dass das Kind, das der Mandalorianer ausfindig machen soll, der gleichen Spezies wie Yoda angehört.

Alle Infos zu The Mandalorian Folge 2: Das Kind

Der Mandalorianer nimmt das Kind - von den Fans liebevoll Baby Yoda getauft - zu sich und wird kurz darauf von einer Gruppe Jawas überrascht, die sein Raumschiff auseinandergenommen haben. Um die Einzelteile wieder zusammenzubekommen, muss er das Ei eines Schlammhorns für die Schrottsammler beschaffen.

Alle Infos zu The Mandalorian, Folge 3: Der Fehler

Nachdem der Mandalorianer die Razor Crest mit der Hilfe von Kuiil wieder zusammengebaut hat, kehrt er auf den Planeten Nevarro zurück, um Baby Yoda dem Klienten zu übergeben. Schlussendlich bringt er es aber nicht übers Herz, das unschuldige Wesen einem solch zwielichtigen Zeitgenossen zu überlassen.

Wie gefällt euch die 1. Staffel von The Mandalorian bisher?