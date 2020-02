Disney+ bei den Oscars: Emotionaler neuer Trailer wärmt jedes Herz

Disney hat die Oscars genutzt, um noch einmal Werbung für den eigenen Streamingdienst zu machen. Der neue Disney+-Spot trifft über seine Emotionalität dabei mitten ins Herz.

Gerade eben wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag zum 92. Mal die Oscars verliehen. Auch Moviepilot hat die Academy Awards wie gewohnt mit einem Live-Blog begleitet. Während die Verleihung und die Gewinner noch frisch diskutiert werden und vor allem Parasite jetzt alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, hat auch Disney bei der Übertragung mitgemischt.

Bei der Verleihung hat der Konzern einen neuen Spot für den eigenen Streamingdienst Disney+ platziert, der in den USA am 12. November 2019 an den Start gegangen ist. Über viele nostalgische Momente trifft der Disney+-Spot direkt in die Herzen aller Fans.

Schaut den neuen Disney+-Spot mit vielen berührenden Momenten

In dem neuen Spot zu Disney+ sind viele verschiedene Szenen aus Disney-Filmen wie Mary Poppins, Die Monster AG, Avatar - Aufbruch nach Pandora, Oben, Die Eiskönigin - Völlig unverfroren oder Der König der Löwen aneinandergereiht worden. An oberster Stelle lautet die Devise von Disney einmal mehr, dass sie ihre Filme als Erinnerungen betrachten, die die Menschen zusammenbringen. Ihr könnt euch den schönen neuen Disney+-Spot nachfolgend selbst anschauen:

They’re more than movies. They’re memories. Stream all of these and more on #DisneyPlus. pic.twitter.com/4yHplblq4V — Disney+ (@disneyplus) February 10, 2020

Zum Start haben Disney+-Abonnenten direkt Zugriff auf ein riesiges Archiv an Inhalten. Dazu zählen unter anderem sämtliche klassischen Disney-Filme und -Serien wie Die Schöne und das Biest, aber auch die Marvel-, Star Wars-, und Pixar-Produktionen. Nach und nach wird der Streamingdienst auch um exklusive neue Inhalte erweitert, zu denen beispielsweise kommende Marvel-Serien wie Loki, WandaVision und The Falcon and The Winter Soldier zählen.

3 Marvel-Serien auf einen Schlag: Trailer zu Loki, Falcon and The Winter Soldier und WandaVision

In Deutschland startet Disney+ am 24. März 2020. Der Preis für ein monatliches Abo beträgt zunächst 6,99 Euro.

Wie findet ihr den emotionalen neuen Spot für Disney+?