Disney+ im August mit Harry Potter-Ersatz: Alle neuen Filme und Serien des Monats

Magische Fantasy mit Artemis Fowl, Mary Poppins 2 & mehr: Disney+ gibt seine Streaming-Starts für den August bekannt. Seht hier die neuen Filme und Serien.

Nach Hamilton wird im August ein weiteres Mal eine Premiere bei Disney+ stattfinden. Artemis Fowl geht mit etwas Phantasie als Harry Potter-Ersatz durch und sollte eigentlich in die Kinos kommen. Disney verlegt den Start aber ins Digitale und so läuft die Romanverfilmung in die Flatrate des Streaming-Dienstes ein.



Mary Poppins und Artemis Fowl: Die Highlights bei Disney+

Auch im übrigen Programm finden sich einige neue Spielfilme, wobei Disney+ was die Quantität betrifft den Konkurrenten von Netflix und Amazon noch immer hinterherhinkt. Der Katalog mit seinen verschiedenen Welten (Star Wars, MCU, Pixar) ist bereits recht voll. Im Angebot gibt es deshalb relativ wenig Bewegung, es speist sich vor allem aus Filmen, die Disney in der Vergangenheit ins Kinos brachte oder Specials zu bekannten Franchises.

Start bei Disney+: Mary Poppins' Rückkehr

Mary Poppins' Rückkehr - Trailer (Deutsch) HD

Wann? 21. August

21. August Worum geht es? Disney legt hier eines seiner beliebtesten Musicals neu auf: Mary Poppins greift einmal mehr zum Regenschirm und zeigt der nun erwachsenen Familie Banks, wie man Kinder (und Eltern) richtig erzieht.

Start bei Disney+: Artemis Fowl

Artemis Fowl - Trailer (Deutsch) HD

Wann? 14. August

14. August Worum geht es? In der Jugendroman-Verfilmung Artemis Fowl entführt ein jugendliches Genie eine Elfe, um von ihrem übernatürlichen Volk einen Haufen Gold zu erpressen und die Spur seines verschwundenen Vaters aufzunehmen.

Start bei Disney+: Eddie the Eagle

Eddie the Eagle - Trailer (Deutsch) HD

Wann? 7. August

7. August Worum geht es? Die rollen des pummeligen Ski-Springers war Taron Egertons Bewerbungsvideo für das Elton John-Biopic Rocketman. Im auf wahren Begebenheiten beruhenden Sportdrama mausert sich der von Hugh Jackman trainierter Eddie vom Underdog zum Publikumsliebling.

Alle neuen Filme und Serien bei Disney+ im Überblick

Ab 7. August im Angebot



Ab 14. August im Angebot

Das Spieltreffen der Welpen-Freunde (Staffel 2)

Der Schrottplatz-Wettkampf: Autos der Spitzenklasse (Staffel 1)

Die Prouds (Staffel 1-2)

Vampirina: Die Ghul-Girls (Staffel 2)

Artemis Fowl

Ab 21. August im Angebot

Top 10 Biggest Beasts Ever

Mary Poppins’ Rückkehr“

Ab 28. August im Angebot

Lost Treasures of Egypt (Staffel 1)

The Phineas and Ferb Movie: Candace Against the Universe

Podcast zu Disney+: Lohnt sich der Streaming-Dienst?

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir den neuen Streaming-Dienst Disney+ für euch:

Wie viel kostet Disney+? Kann ich den Account teilen? Welche Filme und Serien lohnen sich abseits der großen Star Wars- und Marvel-Inseln und was gucken wir selbst als erstes? Andrea, Jenny und Hendrik beantworten alle eure Fragen.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Welche Starts interessieren euch?