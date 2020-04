Star Wars bei Disney+: The Mandalorian Staffel 3 ist schon in Arbeit

Disney+ vertraut auf den Erfolg auf der Star Wars-Realserie The Mandalorian. Laut einem neuen Bericht hat Jon Favreau bereits mit der Arbeit an Staffel 3 angefangen.

Während hierzulande noch nicht einmal das Finale der ersten Runde von The Mandalorian veröffentlicht wurde, laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für die 3. Staffel. Auch wenn von offizieller Seite noch kein grünes Licht gegeben wurde, setzt Disney+ offenbar großes Vertrauen in die erste Star Wars-Realserie.

The Mandalorian Staffel 3 mit neuen Star Wars-Abenteuern

Wie Variety berichtet, hat Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau mit derangefangen - und das nicht erst gestern. Laut einer Insider-Quelle schreibt Jon Favreau schonan den neuen Episoden rund um Pedro Pascals schweigsamen Kopfgeldjäger.

Jon Favreau ist jedoch nicht der einzige, der in die Zukunft plant. Auch das Art Department rund um Dough Chiang soll schon erste Konzeptzeichnungen in Angriff genommen haben. "Wir haben gerade mit der Vorproduktion angefangen und suchen nach weiteren Abenteuern für den Mandalorianer in Staffel 3", zitiert die Variety ihre Quelle.

© Disney The Mandalorian

Die 2. Staffel von The Mandalorian befindet sich derweil in der Postproduktion. Anfang März teilte Gina Carano ein Bild von Cara Dune und bestätigte damit das Ende der Dreharbeiten. Geplant ist aktuell ein Start im Oktober 2020, fraglich ist jedoch, ob dieser in Anbetracht der aktuellen Situation noch eingehalten werden kann.

Das Casting für die neuen Folgen ist derweil vielversprechend: Terminator 2-Star Michael Bien wird als Kopfgeldjäger in die weit, weit entfernte Galaxis eintauchen, während Rosario Dawson den Part von Ahsoka Tano übernimmt, die bisher nur in animierter Form in The Clone Wars und Star Wars Rebels zu sehen war.

