Star Wars-Day bei Disney+: Neue Serie nach The Mandalorian kommt schon im Mai

Nach The Mandalorian erwartet uns auf Disney+ bereits die nächste Star Wars-Serie. Diese wirft einen Blick hinter die Kulissen des neusten Ablegers von George Lucas' Weltraummärchens.

Aktuell läuft The Mandalorian auf Disney+ und beglückt uns im Wochentakt mit einer neuen Episode aus der weit, weit entfernten Galaxis. Damit erreicht uns das Staffelfinale pünktlich zum Start in den Mai. Wie es danach weitergeht? Für alle Star Wars-Fans hat sich Disney+ eine ganz besondere Überraschung ausgedacht.

Star Wars bei Disney+ : Über den Link könnt ihr ein Abo abschließen und damit Moviepilot unterstützen. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns einen Überblick über das komplette Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Anlässlich des traditionellen Star Wars Day am 4. Mai, der sich vom englischen Zitat "May the force be with you" (zu Deutsch: "Möge die Macht mit dir sein") ableitet, veröffentlicht Disney+ eine neue Star Wars-Serie. Diese blickt hinter die Kulissen von The Mandalorian und trägt den Titel Disney Galerie: The Mandalorian.

Neue Star Wars-Serie auf Disney+ über The Mandalorian

Im Rahmen von acht Episoden führt Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau durch die Entwicklung und Umsetzung von The Mandalorian. In der Pressemitteilung wird das Konzept der Doku-Serie wie folgt umschrieben:

Jedes Kapitel beleuchtet eine andere Facette der ersten Realfilmserie von Star Wars anhand von Interviews, noch nie gesehenem Filmmaterial und Diskussionsrunden, die von Jon Favreau moderiert werden.

Pull back the curtain on #TheMandalorian. Disney Gallery: The Mandalorian, an eight-episode documentary series, starts streaming on May the 4th, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/tHmFGmc2AA — Star Wars (@starwars) April 15, 2020

Die The Mandalorian-Doku soll sich vor allem mit dem Produktionsprozess der Serie beschäftigen und ebenfalls die einzelnen Mitglieder des Casts beleuchten. Zudem geht es um George Lucas' Vermächtnis und die bahnbrechende Technologie hinter den einzelnen Episoden, namentlich Stagecraft. Zudem werden die kreativen Einflüsse thematisiert.

Zum Weiterlesen: Alle Folgen von The Mandalorian im Überblick

Jon Favreau hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich zahlreiche Western und Samuraifilme zum Vorbild für The Mandalorian genommen hat. Darüber hinaus gewährt Disney Gallery: The Mandalorian Einblick in die Arbeit mit praktischen Effekten sowie die Entstehung der Star Wars-untypischen Filmmusik von Ludwig Göransson.

Jon Favreau wird dazu wie folgt zitiert:

Disney Gallery: The Mandalorian ist eine Möglichkeit für Fans, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und eine andere Perspektive zu entdecken und vielleicht auch ein größeres Verständnis zu bekommen, wie The Mandalorian kreiert wurde und welche unglaublichen Talente an der ersten Staffel mitgewirkt haben.

Disney Galerie: The Mandalorian startet am 4. Mai 2020. Die neuen Folgen dann immer freitags auf Disney+ veröffentlicht.

The Mandalorian-Podcast: Erster Eindruck der Star Wars-Serie

In der ersten Mini-Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Einblick in die erste Star Wars-Realserie.

The Mandalorian fühlt sich an wie ein Weltraum-Western. Doch wann spielt die Handlung der Star Wars-Serie? Welche Figur ist bisher die coolste? Und was hat Werner Herzog damit zu tun? Im Mini-Podcast stellen Andrea und Matthias das langerwartete Disney+-Original vor.



Werdet ihr euch die Doku-Serie zu The Mandalorian anschauen?